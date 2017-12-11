الرئيس الصماد يناقش مع محافظ ذمار الأوضاع في المحافظة [11/ديسمبر/2017] صنعاء - سبأ:

التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم محافظ ذمار حمود محمد عباد.



ناقش اللقاء الأوضاع في المحافظة وسير الأداء المحلي والتنفيذي والصعوبات التي تواجه العمل وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن جراء إستمرار العدوان والحصار.



وتطرق اللقاء إلى الجوانب المتصلة بالخدمات العامة في المحافظة ومدى توفر الإحتياجات الضرورية لمواجهة الأعباء ومتطلبات المرحلة الراهنة في مختلف المجالات وخاصة المشاريع الخدمية المرتبطة بحياة المواطنين.



وفي اللقاء أكد رئيس المجلس السياسي الأعلى أهمية إضطلاع الجميع بالمسؤولية الوطنية خلال المرحلة الراهنة التي فرضها تحالف العدوان على الشعب اليمني.

وشدد على ضرورة تضافر الجهود لتعزيز أداء السلطة المحلية في المحافظة والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .. مشيدا بدور قيادة المحافظة والمشائخ والوجهاء ووقوفهم صفا واحد في مواجهة العدوان ومخططاته التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا.



مما أكد الرئيس الصماد أهمية تعزيز دور قبائل المحافظة في رفد جبهات العزة والشرف بالرجال والعتاد وقوافل الدعم للمرابطين .. لافتا إلى ضرورة تكامل الجهود وخاصة في ظل ما يتعرض له الوطن من مؤامرة تستهدف زعزعة أمنه وإستقراره.



وحث السلطة المحلية على القيام بواجبها في تلمس أوضاع المواطنين وتوفير الحد الأدنى من الإحتياجات التي تعزز من الصمود في مواجهة العدوان ومخططاته.



فيما أكد محافظ ذمار وقوف أبناء المحافظة صفا واحد ودعمهم للقيادة السياسية في القيام بواجبها المسؤول تجاه الوطن والمواطنين.



واستعرض الأوضاع في المحافظة والصعوبات التي تواجه سير العمل والإحتياجات ااكفيلة بتجاوز التحديات التي فرضها إستمرار العدوان والحصار.

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