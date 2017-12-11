الرئيس الصماد يلتقي وزير الإدارة المحلية [11/ديسمبر/2017] صنعاء - سبأ:

التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم بصنعاء وزير الإدارة المحلية علي بن علي القيسي.



جرى خلال اللقاء مناقشة جهود وزارة الإدارة المحلية ودورها الإستثنائي خلال المرحلة الراهنة في تعزيز أداء السلطات المحلية في مختلف محافظات الجمهورية.



واستعرض اللقاء الأوضاع في المحافظات في ظل المستجدات الراهنة ودور وزارة الإدارة المحلية والسلطات المحلية في تطبيع الأوضاع بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.



وفي اللقاء أكد الرئيس الصماد أهمية إضطلاع السلطات المحلية بدورها في تلمس أوضاع المواطنين وتوفير الإحتياجات اللازمة وخاصة في ظل إستمرار العدوان والحصار.



وشدد على ضرورة التنسيق مع محافظي المحافظات لإطلاق المبادرات المجتمعية الكفيلة بدعم جبهات الشرف والبطولة بالرجال والمال والعتاد وتسيير قوافل الدعم للمرابطين الذين يدافعون عن الوطن وأمنه وإستقراره ومواجهة العدوان السافر.



وأشار رئيس المجلس السياسي الأعلى إلى أهمية تعزيز جوانب التنسيق والتواصل لتفعيل مؤسسات الدولة وأداء المحليات وتحفيز قيادات السلطات المحلية على تبني المبادرات المجتمعية ودعمها بما يسهم في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.

ووجه قيادة وزارة الإدارة المحلية بعقد لقاءات مع محافظي المحافظات والإطلاع على مستوى الأداء والإستماع إلى الصعوبات التي تواجه العمل وكذا هموم المواطنين وإحتياجاتهم ووضعها ضمن أولويات برامج السلطات السلطات المحلية.



فيما ثمن وزير الإدارة المحلية إهتمام رئيس المجلس السياسي الأعلى ودعمه للوزارة والسلطات المحلية بصورة عامة.



وأكد أن هذا الإهتمام سينعكس أثره بشكل إيجابي على أداء السلطات المحلية وجهودها في سبيل إستقرار الأوضاع وتوفير الخدمات العامة للمجتمع.

سبأ