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اختتام البرنامج التدريبي لأسر الشهداء و الجرحى بصنعاء
[11/ديسمبر/2017]
صنعاء - سبأ :
اختتم اليوم بصنعاء البرنامج التدريبي لأسر الشهداء و الجرحى الذي نفذه تنظيم مستقبل العدالة بالتعاون مع أكاديمية اقرأ للتدريب و خدمة المجتمع .

هدف البرنامج الذي استمر أربعة أشهر إلى إكساب 645 مشاركاً ومشاركة من أبناء الشهداء و الجرحى المهارات والمعارف والخبرات في مجالات الحاسوب ، الجرافيكس ، الشبكات , و صناعة الحلويات و البخور ، الإكسسوارات ، الخياطة ، العسل ، صيانة الجوالات ، و الطاقة الشمسية .

و في الاختتام أكد عضو الأمانة العامة لتنظيم مستقبل العدالة فؤاد الراشدي و المدير التنفيذي لأكاديمية اقرأ للتدريب الدكتور علي السوسوة أهمية البرنامج التدريبي في تأهيل أسر الشهداء و الجرحى تقديراً وعرفانا للتضحيات التي قدموها في سبيل عزة وكرامة الوطن .

وأشارا إلى ضرورة الاهتمام بأسر الشهداء و الجرحى و إكسابهم المهارات و الخبرات في مختلف المجالات بما يضمن حصولهم على مصادر دخل تسهم في تحسين أوضاعهم المعيشية .

و في ختام الحفل تم تكريم عدد من المبرزين من المتدربين و المتدربات ووسائل الإعلام .


سبأ
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