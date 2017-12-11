محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اختتام البرنامج التدريبي لأسر الشهداء و الجرحى بصنعاء صنعاء - سبأ :

اختتم اليوم بصنعاء البرنامج التدريبي لأسر الشهداء و الجرحى الذي نفذه تنظيم مستقبل العدالة بالتعاون مع أكاديمية اقرأ للتدريب و خدمة المجتمع .



هدف البرنامج الذي استمر أربعة أشهر إلى إكساب 645 مشاركاً ومشاركة من أبناء الشهداء و الجرحى المهارات والمعارف والخبرات في مجالات الحاسوب ، الجرافيكس ، الشبكات , و صناعة الحلويات و البخور ، الإكسسوارات ، الخياطة ، العسل ، صيانة الجوالات ، و الطاقة الشمسية .



و في الاختتام أكد عضو الأمانة العامة لتنظيم مستقبل العدالة فؤاد الراشدي و المدير التنفيذي لأكاديمية اقرأ للتدريب الدكتور علي السوسوة أهمية البرنامج التدريبي في تأهيل أسر الشهداء و الجرحى تقديراً وعرفانا للتضحيات التي قدموها في سبيل عزة وكرامة الوطن .



وأشارا إلى ضرورة الاهتمام بأسر الشهداء و الجرحى و إكسابهم المهارات و الخبرات في مختلف المجالات بما يضمن حصولهم على مصادر دخل تسهم في تحسين أوضاعهم المعيشية .



و في ختام الحفل تم تكريم عدد من المبرزين من المتدربين و المتدربات ووسائل الإعلام .





سبأ [11/ديسمبر/2017]سبأ