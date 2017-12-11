محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اجتماع بتعز يؤكد أهمية تعزيز الصمود والثبات في مواجهة العدوان تعز - سبأ :

أكد اجتماع عقد بمحافظة تعز برئاسة المحافظ عبده الجندي أهمية تعزيز روح الصمود والثبات في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي .



وفي الاجتماع الذي حضره مدير شرطة المحافظة العميد منصور المياسي وممثل قيادة المنطقة العسكرية الرابعة العقيد صلاح قطبه ومدراء المديريات والشخصيات الاجتماعية أكد المحافظ الجندي أهميه تماسك الجبهة الداخلية وترسيخ الأمن والاستقرار وتجاوز التحديات الراهنة .



وأشاد بحرص أبناء المحافظة على الحفاظ الأمن والاستقرار وتغليب مصلحة الوطن والانحياز لخيار الأمن والتعايش المجتمعي ، مؤكداً استمرارهم في رفد الجبهات بالمال والرجال من أجل الانتصار للوطن والدفاع عن سيادته وأمنه واستقراره وطرد الغزاة والمحتلين.



كما حيا المحافظ الجيش واللجان الشعبية المرابطين في جبهات العزة والشرف دفاعاً عن الوطن .



فيما شدد ممثل قيادة المنطقة العسكرية الرابعة على أهمية تعزيز الشراكة ضد قوى العدوان ودعم الجبهات وتحمل المسؤولية الوطنية في إدارة البلاد من خلال المجلس السياسي وحكومة الإنقاذ ، مثمناً المواقف الوطنية المشرفة لأبناء محافظة تعز في تفويت الفرصة لمن كانوا يريدون إدخال الوطن في أتون الفتنة .

سبأ [11/ديسمبر/2017]سبأ