محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل عمليات نوعية للجيش واللجان الشعبية تكبد العدو ومرتزقته خسائر فادحة صنعاء - سبأ :

نفذ الجيش واللجان الشعبية خلال الساعات الماضية عمليات عسكرية تضمنت مهاجمة مواقع وتجمعات العدو السعودي ومرتزقته وإفشال محاولات زحف لهم نتج عنها خسائر في الأرواح والعتاد .



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ ) أن أبطال الجيش واللجان الشعبية كسروا زحفا للجيش السعودي والمرتزقة على الشبكة في قطاع نجران استمر عدة ساعات تحت غطاء جوي أسفر قتلى وجرحى في صفوفهم .



و تم قنص جندي سعودي في موقع الشرفة بالقطاع نفسه .



في جيزان دكت مدفعية الجيش واللجان تجمعات مرتزقة الجيش السعودي بالرمضة،وتم قنص جندي سعودي في موقع القرن ،فيما استهدف قصف مدفعي تجمعات للجيش السعودي في الربوعة في عسير ودك تجمعات آخرى للجيش السعودي شرق منفذ علب .



وذكر المصدر أن أبطال الجيش و اللجان نفذوا عملية هجومية مباغته على مواقع المرتزقة شمال وشرق معسكر خالد في تعز ومصرع وجرح عدد منهم وفرار من تبقى ،وشن طيران العدو غارتين لمساندة المرتزقة ومنع تقدم الجيش في موزع .



كما تم تدمير آلية عسكرية وإعطاب آليتين شمال مدينة موزع في جبهة الساحل ،وإحباط محاولة تسلل باتجاه مواقع للجيش واللجان في مديرية الصلو،وقنص منافق في الجبهة نفسها .



وحسب المصدر أطلقت القوة الصاروخية صاروخين زلزال2 على تجمعات المرتزقة في جبهة طوال السادة بعسيلان في شبوة ما أدى الى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم .



ونفذ الجيش و اللجان ثلاث عمليات هجومية على مواقع المرتزقة في التبة الرملية والمزرعة وطوال السادة في مديرية عسيلان وش طيران العدو غارتين على قرية الهجر لأسناد المرتزقة أثناء الهجوم ، فيما قصفت المدفعية تجمعات للمرتزقة في طوال السادة بالمديرية نفسها .



وأشار المصدر إلى أن قصفا مدفعيا استهدف تحصينات المرتزقة في تبة القناصين بمديرية الغيل في الجوف وتم قنص مرتزقين .



استهدفت المدفعية تجمعات المرتزقة في معسكر السلان والتبة البيضاء وشمال سداح بمديرية المصلوب ،فيما قتل وجرح عدد من المرتزقة في عملية هجومية للجيش و اللجان على مواقعهم في الزرقة بالمديرية نفسها.



وأفاد المصدر أنه تم قنص سبعة مرتزقة في مديرية صرواح في مأرب ، وعملية هجومية نفذها الجيش و اللجان على مواقعهم في الجوف أدت الى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم .



ووفقا للمصدر دكت المدفعية تجمعات مرتزقة الجيش السعودي شمال صحراء ميدي، وتم صد زحف للمرتزقة على السلطا في جبهة نهم ومقتل وجرح العشرات من المرتزقة.

[11/ديسمبر/2017]