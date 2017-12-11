محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزارة الصحة : العدوان يقوض جهود مكافحة الكوليرا صنعاء - سبأ :

أكدت وزارة الصحة العامة والسكان أن تحالف العدوان بقيادة السعودية يقوض جهود مكافحة الكوليرا في اليمن .



وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالحكيم الكحلاني : " سبق وأعلنت منظمات الصحة العالمية واليونيسيف وأطباء بلاحدود وأوكسفام والصليب الأحمر الدولي أن تحالف العدوان الذي تقوده السعودية يقوض أنشطة مكافحة الكوليرا والدفتيريا " .



ولفت في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إلى أن استهداف العدوان لمستشفى حيس بمحافظة الحديدة التي تحتل المرتبة الأولى في الإصابة بوباء الكوليرا ، استمرار لتقويض تلك الجهود ، مشيراً إلى أن المستشفى أحد مراكز معالجة مكافحة الكوليرا والإسهالات المائية الحادة.



وحمّل الناطق الرسمي تحالف العدوان المسئولية المباشرة وغير المباشرة في حدوث أكبر وباء في العالم إذ بلغ عدد المصابين بالوباء مايقارب المليون حالة و عدد الوفيات ألفين 220 حالة .



ودعا المجتمع الدولي وفي مقدمته الأمم المتحدة للقيام بواجبه بالضغط على التحالف لإيقاف العدوان وفك الحصار اللذين يقوضان جهود وزارة الصحة والمنظمات الدولية لمكافحة هذا الوباء وغيره من الأوبئة كالديفتيريا والحصبة والملاريا والضنك.

سبأ [11/ديسمبر/2017]سبأ