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آخر تحديث: الإثنين، 11 - ديسمبر - 2017 الساعة 11:26:47ص
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وزارة حقوق الإنسان تدين استهداف مستشفى حيس بالحديدة
[11/ديسمبر/2017]
صنعاء - سبأ :
 أدانت وزارة حقوق الإنسان استهداف طيران العدوان السعودي الأمريكي لمستشفى حيس بمحافظة الحديدة ما أدى إلى تدميره على رؤوس المرضى والعاملين من الأطباء والصحيين .

وأكدت الوزارة في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخه منه أن تعمد استهداف طيران العدوان لمستشفى حيس بغارتين عمل إرهابي جبان ، و جريمة بشعة تجاوزت أخلاقيات البشر .

وأشار البيان إلى أن هذه الجريمة المروعة تثبت أن دول تحالف العدوان بقيادة السعودية و المجتمع الدولي وفي مقدمته الأمم المتحدة وهيئاتها التي تدّعى حماية الإنسان وصون كرامته ؛ لا يحترمون العهود والمواثيق الإنسانية والحقوقية والقانونية.

ولفت البيان إلى أن المنظومة الدولية شريك مباشر في كافة المجازر والجرائم التي ترتكبها دول تحالف العدوان السعودي بتغاضيها وسكوتها وإطاحة قواعدها وأحكامها الإنسانية والحقوقية والقانونية عرض الحائط .

ودعا البيان المجتمع الدولي إلى سرعة تشكيل لجنة دولية مستقلة ومحايدة لتقصي الحقائق والتحقيق في كافة الانتهاكات والجرائم التي ترتكب في حق الشعب اليمني ومقدراته وممتلكاته منذ الـ26 من مارس 2015 م.

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