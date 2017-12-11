طيران العدوان يستهدف عدداً من المحافظات بـ 49 غارة [11/ديسمبر/2017] صنعاء - سبأ :

استهدف طيران العدوان السعودي الأمريكي عدداً من محافظات الجمهورية بـ 49 غارة خلال الساعات الماضية .



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن ست غارات على منطقة صبرين بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف ، و ست غارات على مديرية عسيلان بمحافظة شبوة استهدفت غارة منها سيارتين في الطريق العام .



واستهدف طيران العدوان مناطق متفرقة بمديرية نهم بست غارات ، وشن تسع غارات على مديريتي حرض و ميدي و غارتين على مديرية وشحة بمحافظة حجة .



وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي شن غارتين على مستشفى حيس بمحافظة الحديدة ، و غارتين على مديرية شدا و أربع غارات على منطقتي الأزهور والقد بمديرية رازح في محافظة صعدة .



وذكر المصدر أن طيران العدوان شن غارتين على موقع الشبكة في نجران و غارتين على وادي جارة في جيزان ، و غارتين على موقع مجازة في عسير .

سبأ