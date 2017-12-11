محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة إمكانية دعم مرضى السرطان بالحديدة الحديدة - سبأ :

ناقش مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة الحديدة اليوم مع مسئولة التواصل من أجل التنمية بمكتب منظمة اليونيسيف بالمحافظة فرح فوز إمكانية دعم المنظمة للمؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان .



وتطرق الاجتماع الذي حضره مدير مؤسسة مكافحة السرطان بالمحافظة ياسر نور إلى إمكانية دعم برنامج الدعم النفسي للأطفال المصابين بالسرطان الذين يتلقون العلاج في مركز الأمل التابع للمؤسسة.



و أكد مدير مكتب الصحة العامة أهمية دعم مرضى السرطان والتخفيف من معاناتهم جراء ارتفاع ثمن أدوية السرطان وانعدامها خلال هذه الفترة بسبب استمرار العدوان وتشديد الحصار على الشعب اليمني.

وثمن دعم المنظمة للقطاع الصحي بالمحافظة وفي مقدمتها دعم وتمويل الحملات الوطنية .



حضر اللقاء مدير برنامج مكافحة الملاريا الدكتور عبد الكريم القديمي .



سبأ [11/ديسمبر/2017]سبأ