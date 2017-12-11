[11/ديسمبر/2017]
صنعاء - سبأ :
بلغت إيرادات جمرك رقابة صنعاء من ترسيم السيارات والآليات والبضائع وفوارق البضائع خلال نوفمبر الماضي 164 مليوناً و 499 ألف ريال.
وأوضح مدير عام جمرك رقابة صنعاء علي حميد لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن المبلغ المورد من ترسيم الآليات والمركبات بلغ 141 مليوناً و 480 ألف ريال ، مبيناً أن عدد السيارات التي تم ترسيمها 325 سيارة .
وذكر أنه تم تحقيق مبلغ 23 مليوناً و 19 ألف ريال من فوارق البضائع والبضائع المهربة .
إلى ذلك بلغت إيرادات ترسيم المركبات والآليات بجمرك رقابة صنعاء منذ بداية حملة الترسيم في 16 أكتوبر 2016 حتى شهر نوفمبر الماضي خمسة مليارات و238 مليوناً و 848 ألف ريال.
وأشار تقرير صادر عن الجمرك إلى أن عدد الآليات والمركبات التي تم ترسيمها حتى نهاية نوفمبر 11 ألفاً و 929 سيارة.
ودعا التقرير ملاك المركبات والآليات إلى الإسراع في ترسيم سياراتهم والاستفادة من بقية فترة الترسيم التي تنتهي نهاية العام الجاري ..
سبأ