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آخر تحديث: الإثنين، 11 - ديسمبر - 2017 الساعة 11:26:47ص
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  اقتصاد
أكثر من 164 مليون ريال إيرادات جمرك رقابة صنعاء خلال نوفمبر الماضي
[11/ديسمبر/2017]
صنعاء - سبأ :
 بلغت إيرادات جمرك رقابة صنعاء من ترسيم السيارات والآليات والبضائع وفوارق البضائع خلال نوفمبر الماضي 164 مليوناً و 499 ألف ريال.
وأوضح مدير عام جمرك رقابة صنعاء علي حميد لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن المبلغ المورد من ترسيم الآليات والمركبات بلغ 141 مليوناً و 480 ألف ريال ، مبيناً أن عدد السيارات التي تم ترسيمها 325 سيارة .
وذكر أنه تم تحقيق مبلغ 23 مليوناً و 19 ألف ريال من فوارق البضائع والبضائع المهربة .
إلى ذلك بلغت إيرادات ترسيم المركبات والآليات بجمرك رقابة صنعاء منذ بداية حملة الترسيم في 16 أكتوبر 2016 حتى شهر نوفمبر الماضي خمسة مليارات و238 مليوناً و 848 ألف ريال.
وأشار تقرير صادر عن الجمرك إلى أن عدد الآليات والمركبات التي تم ترسيمها حتى نهاية نوفمبر 11 ألفاً و 929 سيارة.
ودعا التقرير ملاك المركبات والآليات إلى الإسراع في ترسيم سياراتهم والاستفادة من بقية فترة الترسيم التي تنتهي نهاية العام الجاري ..

سبأ
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