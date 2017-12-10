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آخر تحديث: الإثنين، 11 - ديسمبر - 2017 الساعة 12:02:31ص
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  محلي
أمين محلي الحديدة ينفي ما تروجه بعض المواقع بشأن تعرضه للاعتقال
[10/ديسمبر/2017]
الحديدة - سبأ :

نفى أمين عام المجلس المحلي بمحافظة الحديدة علي بن علي القوزي، ما روجت له بعض المواقع بأنه تم اعتقاله من قبل أنصار الله وإيداعه السجن.

كما نفى أمين محلي الحديدة في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) وجود أي صحفة خاصة به على مواقع التواصل الاجتماعي.. مؤكدا أن لا علاقة له بالصفحات التي تنتحل أسمه في تلك المواقع .

وأشار إلى ظهور صفحات في الفيسبوك تحمل إسمه وصورته تقوم بنشر منشورات الهدف منها الإساءة والتجريح مستغلة الظروف التي يمر بها الوطن.. مبينا أن ما ينشر على تلك الصفحات الوهمية، مجرد أكاذيب تخدم العدوان وتثير الفتنة في المحافظة التي تسعى قيادتها إلى الحفاظ على أمنها واستقرارها.

سبـأ
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