ثقافة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزارة الثقافة تنعي وكيل الوزارة الكاتب والناقد هشام علي بن علي صنعاء – سبأ:

نعت وزارة الثقافة مساء اليوم وكيل الوزارة لقطاع المصنفات والملكية الفكرية الكاتب والناقد هشام علي بن علي عن عمر تجاوز السبعين عاما قضى معظمه في العمل الثقافي كاتباً وناقداً وإدارياً كفوءاً.



ونوهت الوزارة، في بيان تلقته وكالة الانباء اليمنية (سبأ)، بحجم الخسارة التي خلفها رحيل هشام علي بن علي؛ لما كان يمثله الراحل على امتداد تجربته الإبداعية والإدارية منذ ما قبل ثمانينات القرن الماضي.



وأكد البيان أن رحيله سيترك فراغاً كبيراً في الساحة الثقافية اليمنية التي كان فيها هشام علي واحداً من أبرز الأسماء النقدية في الساحة الأدبية، ومن أهم من شغلوا منصب وكيل وزارة الثقافة بل من أهم من رافقوا أبرز مراحل العمل في وزارة الثقافة لأكثر من ثلاثين سنة.



وأشاد بيان وزارة الثقافة بما كان يتمتع به الراحل من كفاءة ونزاهة ودماثة خلق في علاقته بالوظيفة العامة وبكل العاملين في وزارة الثقافة وغيرها وقبل ذلك في علاقته الابداعية النقية بالكتابة .



ونوه البيان بخصوصية تجربة بن علي كاتباً وناقداً أثرى الساحة الثقافة بعددٍ كبيرٍ من الكتابات النقدية والمؤلفات التي تمثل علامات مضيئة في المكتبة النقدية اليمنية برز من خلالها ناقداً ضليعا وكاتباً مرجعياً.



لفت بيان النعي بمراحل تجربة الراحل والمواقع التي شغلها سواء في الوظيفة العامة إلى العمل البرلماني وبينهما تجربته في اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين كأحد قيادات الاتحاد البارزة.



سائلين الله العلي القدير أن يتغمد الراحل بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان و"إنا لله وإنا إليه راجعون".

سبـأ [10/ديسمبر/2017]سبـأ