محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل عضو السياسي الأعلى محمد النعيمي يعزي في وفاة اللواء أبو لحوم صنعاء - سبأ :

عبر عضو المجلس السياسي الأعلى محمد صالح النعيمي عن بالغ الأسى في وفاة المناضل اللواء راجح أبو لحوم.



وأشار النعيمي في برقية عزاء بعث بها إلى المهندس محسن بن راجح أبو لحوم وإخوانه وكافة آل أبو لحوم، بمناقب الفقيد المناضل راجح أبو لحوم وإسهاماته الوطنية في مختلف المراحل التي مر بها الوطن.



وأعرب عن خالص العزاء لأسرة الفقيد ومحبيه في هذا المصاب .. راجيا من الله القدير أن يعصم قلوب أهله ومحبيه بالصبر وأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.



" إنا لله وإنا إليه راجعون ".

سبـأ [10/ديسمبر/2017]سبـأ