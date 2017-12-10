محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إتحاد الإعلاميين ينظم وقفة تضامنية مع قناة اليمن الفضائية صنعاء - سبأ :

نظم إتحاد الإعلاميين اليمنيين وقفة تضامنية مع قناة اليمن الفضائية اليوم أمام وزارة الإعلام، جراء ما تعرضت له من إستهداف مباشر من قبل طيران العدوان أمس وراح ضحيته أربعة شهداء من العاملين في القناة وإصابة خمسة آخرين.



وندد المشاركون في الوقفة التي حضرها كوكبة من الإعلاميين، بإقدام طيران تحالف العدوان على إستهداف قناة اليمن الفضائية في جريمة تتنافى مع الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية والإنسانية.



وأكدوا أن هذا الإستهداف جريمة تضاف إلى سلسلة جرائم العدوان بحق الإعلام والإعلاميين، بهدف إسكات صوت الحقيقة وحجب الصورة عن شعوب العالم إزاء ما يرتكبه تحالف العدوان من جرائم بحق الشعب اليمني يندى لها جبين الإنسانية.



وإستعرض إتحاد الإعلاميين في بيان صادر عنه في الوقفة والذي يصادف اليوم العالمي لحقوق الإنسان ، ما تعرضت له المؤسسات الإعلامية اليمنية على مدى أكثر من عامين من إنتهاكات من قبل العدوان.. مؤكدا أنه تم تسجيل أكثر من 147حالة إنتهاك مباشر على الأقل، منها القتل العمد لأكثر من 65 إعلامياً، وأكثر من 16جريحاً، واستهداف أكثر من 12 مؤسسة إعلامية.



فيما عبر رئيس قطاع التلفزيون عبد الرحمن العابد عن الشكر للإعلاميين على تضامنهم مع ما تعرضت له القناة من إستهداف من قبل طيران العدوان .. لافتا إلى أن هذه الإستهداف يضاف إلى سلسلة جرائم العدوان بحق وسائل الإعلام الوطنية.



بدوره نوه رئيس إتحاد الإعلاميين عبد الله صبري بدور الإعلاميين في كشف جرائم العدوان .. داعيا إلى مواصلة الجهود والعمل على إيصال مظلومية الشعب اليمني إلى الرأي العام العالمي.

سبـأ [10/ديسمبر/2017]سبـأ