محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الرئيس الصماد يعزي في وفاة المناضل اللواء راجح محسن أبو لحوم صنعاء - سبأ :

بعث الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء ومواساة في وفاة المناضل اللواء راجح محسن أبو لحوم عن عمر ناهز الـ 100عاما قضى معظمه في خدمة الوطن.



وأشاد الرئيس الصماد في برقية العزاء التي بعث بها لنجل الفقيد المهندس محسن بن راجح أبو لحوم، بمناقب المناضل أبو لحوم وأدواره الوطنية والاجتماعية حيث كان من كبار مناضلي ثورة 26 سبتمبر الخالدة وتقلد العديد من المناصب العسكرية كان أخرها قائد الجيش الشعبي.



وأكد أن الوطن خسر برحيله أحد الشخصيات البارزة التي كان لها دور وإسهامات في خدمة الوطن والدفاع عن الثورة والجمهورية.



وعبر رئيس المجلس السياسي الأعلى عن خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد ومحبيه.. سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فيسح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنا إليه راجعون".

سبـأ [10/ديسمبر/2017]سبـأ