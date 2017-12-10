محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل بنيان والإرتقاء تدشنان حزمة تدريبية بالمجال الإداري والتصنيع الغذائي بصنعاء صنعاء - سبأ :

دشنت جمعية الارتقاء التنموية الاجتماعية اليوم بصنعاء الحزمة التدريبية في المجال الإداري والتصنيع الغذائي بتمويل من مؤسسة بنيان التنموية بمشاركة 25 متدربة من جمعية الإرتقاء ومبادرة خيرات.



وفي الافتتاح أشارت الأمين العام لجمعية الارتقاء آمال إسحاق إلى أن الحزمة التدريبية تتضمن دورات لرفع القدرة الاقتصادية للأسر وتطوير المهارات الإدارية والإنتاجية للمتدربات وخلق فرص عمل جديدة خاصة في ظل الأوضاع الراهنة جراء استمرار العدوان والحصار.



وأكدت أن هذا النشاط فرصة لتحسين الدخل والكسب المادي للمشاركات إضافة إلى كونه واجب ومسؤولية أخلاقية.



فيما أشاد المدير التنفيذي لمؤسسة بنيان المهندس محمد المداني، بجهود جمعية الارتقاء في التنمية المنزلية والتركيز على أسر الشهداء والجرحى والأسرى والمفقودين وكذلك الأسر الأكثر احتياجا .



ولفت إلى أن هذه الحزمة التدريبية تمثل نموذج تستطيع الأسر من خلاله تدبير مواردها بشكل فعال.



بدورها أكدت رئيس جمعية الارتقاء هناء العلوي، أهمية تنظيم مثل هذه الدورات وتعميم التجربة بما يسمهم في تحويل المجتمع من مستهلك إلى منتج وخاصة في ظل الأوضاع الراهنة.

سبـأ [10/ديسمبر/2017]سبـأ