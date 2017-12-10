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آخر تحديث: الأحد، 10 - ديسمبر - 2017 الساعة 09:55:02م
قرار جمهوري بتعيين هلال الصوفي محافظا لحجة
صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (92) لسنة 2017م بتعيين هلال عبده علي حسن الصوفي محافظاً لمحافظة حجة.
القدس تشهد مواجهات ليلية عنيفة ضد الاحتلال ورفضا لإعلان "ترامب" .. ومواجهات واعتقالات في الخليل
شهدت معظم أحياء وبلدات مدينة القدس المحتلة في ساعات الليلة الماضية مواجهات عنيفة ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي، في إطار الاحتجاجات على اعلان الرئيس الاميركي "ترامب" المشؤوم باعتبار القدس عاصمة للكيان الإسرائيلي.
انخفاض مؤشر سوق مسقط العماني عند الإغلاق
انخفضق مؤشر سوق مسقط (30) العماني (3) نقاط وبنسبة (07ر0) في المائة اليوم الأحد، ليغلق عند مستوى (61ر5062) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (09ر5066) نقطة.
الجمعة المقبلة المنتخب الوطني يواجه نظيره العُماني استعداداً لخليجي23
يخوض المنتخب الوطني الأول لكرة القدم الجمعة القادمة مباراة ودية مع نظيره العُماني في العاصمة مسقط ضمن إستعدادات المنتخبين للمشاركة في دورة كأس الخليج "خليجي23 " التي تحتضنها الكويت خلال الفترة 22 ديسمبر الجاري حتى 5 يناير القادم.
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  محلي
بنيان والإرتقاء تدشنان حزمة تدريبية بالمجال الإداري والتصنيع الغذائي بصنعاء
[10/ديسمبر/2017]
صنعاء - سبأ :

دشنت جمعية الارتقاء التنموية الاجتماعية اليوم بصنعاء الحزمة التدريبية في المجال الإداري والتصنيع الغذائي بتمويل من مؤسسة بنيان التنموية بمشاركة 25 متدربة من جمعية الإرتقاء ومبادرة خيرات.

وفي الافتتاح أشارت الأمين العام لجمعية الارتقاء آمال إسحاق إلى أن الحزمة التدريبية تتضمن دورات لرفع القدرة الاقتصادية للأسر وتطوير المهارات الإدارية والإنتاجية للمتدربات وخلق فرص عمل جديدة خاصة في ظل الأوضاع الراهنة جراء استمرار العدوان والحصار.

وأكدت أن هذا النشاط فرصة لتحسين الدخل والكسب المادي للمشاركات إضافة إلى كونه واجب ومسؤولية أخلاقية.

فيما أشاد المدير التنفيذي لمؤسسة بنيان المهندس محمد المداني، بجهود جمعية الارتقاء في التنمية المنزلية والتركيز على أسر الشهداء والجرحى والأسرى والمفقودين وكذلك الأسر الأكثر احتياجا .

ولفت إلى أن هذه الحزمة التدريبية تمثل نموذج تستطيع الأسر من خلاله تدبير مواردها بشكل فعال.

بدورها أكدت رئيس جمعية الارتقاء هناء العلوي، أهمية تنظيم مثل هذه الدورات وتعميم التجربة بما يسمهم في تحويل المجتمع من مستهلك إلى منتج وخاصة في ظل الأوضاع الراهنة.

سبـأ
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