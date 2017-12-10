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تدشين مخيم طبي مجاني لأمراض العيون بمستشفى الثورة العام بالبيضاء
[10/ديسمبر/2017]
البيضاء - سبأ :

دشن محافظ البيضاء علي محمد المنصوري ومعه مدير مكتب الصحة العامة الدكتور فؤاد إدريس اليوم بمستشفى الثورة العام بمدينة البيضاء المخيم الطبي المجاني لأمراض العيون .

يستهدف المخيم الذي تنفذه في أربعة أيام مؤسسة البصر العالمية بتمويل مؤسسة إكرام النعمة الخيرية لمكافحة العمى، معاينة ومعالجة ثلاثة آلاف حالة وإجراء 200 عملية جراحية لأمراض العيون بإزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات.

واستمع محافظ البيضاء في التدشين الذي حضره مدير عام مستشفى الثورة الدكتور حسن صالح العواضي، من منسق المخيم الدكتور فيصل السقاف إلى شرح عن المخيم الذي يستهدف إجراء فحوصات طبية لمرضى العيون الوافدين للمخيم والكشف العام عن حالاتهم المرضية ومعالجتهم وصرف الدواء المجاني لهم.

وقد أشار محافظ البيضاء إلى أهمية إقامة المخيمات الطبية المجانية لمساعدة المواطنين وتخفيف معاناتهم وخاصة في ظل الظروف الراهنة جراء إستمرار العدوان والحصار لاسيما أمراض العيون الذي تزيد تكاليف علاجهم بالمستشفيات الخاصة.

وحث القائمين على المخيم والكوادر الطبية على تعزيز الجهود لإستهداف أكثر عدد ممكن من مرضى العيون وإجراء العمليات الجراحية وتمديد فترة المخيم نظرا لكثافة الإقبال من مديريات المحافظة والمناطق المجاورة لها.

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