محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الداخلية تكشف عن وثائق وخطط بأوكار الفتنة لإسقاط العاصمة صنعاء













كشفت وزارة الداخلية أنها وفي سياق ملاحقة قيادة الخيانة وميليشيا الفتنة في بعض أوكارها عثرت على العديد من الوثائق الهامة ومنها خطط عسكرية أعدت سلفا لإسقاط العاصمة صنعاء ومعززة بخرائط جغرافية.



وأوضح مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الخطط تضمنت تقسيم العاصمة إلى أربع مناطق عسكرية تقودها قيادات أمنية وعسكرية تتبع مباشرة زعيم الخيانة وتحكي بالتفاصيل مجريات المعركة التي تم الإعداد لها من قبل خبراء عسكريين.



وأشار المصدر إلى أنه تم العثور على وثائق أخرى تكشف الأهداف الحقيقة لإنشاء معسكر الشهيد الملصي والذي مثّل تغطية على تدريب مقاتلين وقناصين لأهداف أخرى ليست مواجهة العدوان .. لافتا إلى أن هناك وثائق ستكشفها وزارة الداخلية للرأي العام تباعا.



وأكد المصدر أن التحقيقات لا تزال جارية مع الذين ثبت تورطهم في أحداث الفتنة والخيانة وممارسة القتل والقنص وقطع الطرقات وإثارة الفوضى وفقا للقانون والدستور.

سبأ [10/ديسمبر/2017] صنعاء - سبأ:سبأ