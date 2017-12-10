محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل قتلى وجرحى في صفوف مرتزقة العدوان بعمليات نوعية في شبوة شبوة -سبأ:

نفذ أبطال الجيش واللجان الشعبية اليوم ثلاث عمليات عسكرية نوعية على مواقع مرتزقة العدوان بمديرية عسيلان في شبوة .



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن وحدات الجيش واللجان الشعبية هاجمت مواقع لمرتزقة العدوان في التبة الرملية والمزرعة وطوال السادة بمديرية عسيلان.



وأشار المصدر إلى أن الجيش واللجان الشعبية تمكنوا من تحقيق تقدما ميدانيا في جبهة عسيلان وكبدوا المرتزقة خسائر في الأرواح والعتاد.



وذكر المصدر أن طيران العدوان السعودي الأمريكي شن غارتين على قرية الهجر لإسناد مرتزقته أثناء الهجوم على مواقعهم في عسيلان.

سبأ [10/ديسمبر/2017]سبأ