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آخر تحديث: الأحد، 10 - ديسمبر - 2017 الساعة 08:18:12م
قرار جمهوري بتعيين هلال الصوفي محافظا لحجة
صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (92) لسنة 2017م بتعيين هلال عبده علي حسن الصوفي محافظاً لمحافظة حجة.
القدس تشهد مواجهات ليلية عنيفة ضد الاحتلال ورفضا لإعلان "ترامب" .. ومواجهات واعتقالات في الخليل
شهدت معظم أحياء وبلدات مدينة القدس المحتلة في ساعات الليلة الماضية مواجهات عنيفة ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي، في إطار الاحتجاجات على اعلان الرئيس الاميركي "ترامب" المشؤوم باعتبار القدس عاصمة للكيان الإسرائيلي.
انخفاض مؤشر سوق مسقط العماني عند الإغلاق
انخفضق مؤشر سوق مسقط (30) العماني (3) نقاط وبنسبة (07ر0) في المائة اليوم الأحد، ليغلق عند مستوى (61ر5062) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (09ر5066) نقطة.
الجمعة المقبلة المنتخب الوطني يواجه نظيره العُماني استعداداً لخليجي23
يخوض المنتخب الوطني الأول لكرة القدم الجمعة القادمة مباراة ودية مع نظيره العُماني في العاصمة مسقط ضمن إستعدادات المنتخبين للمشاركة في دورة كأس الخليج "خليجي23 " التي تحتضنها الكويت خلال الفترة 22 ديسمبر الجاري حتى 5 يناير القادم.
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  محلي
قتلى وجرحى في صفوف مرتزقة العدوان بعمليات نوعية في شبوة
[10/ديسمبر/2017]
شبوة -سبأ:
نفذ أبطال الجيش واللجان الشعبية اليوم ثلاث عمليات عسكرية نوعية على مواقع مرتزقة العدوان بمديرية عسيلان في شبوة .

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن وحدات الجيش واللجان الشعبية هاجمت مواقع لمرتزقة العدوان في التبة الرملية والمزرعة وطوال السادة بمديرية عسيلان.

وأشار المصدر إلى أن الجيش واللجان الشعبية تمكنوا من تحقيق تقدما ميدانيا في جبهة عسيلان وكبدوا المرتزقة خسائر في الأرواح والعتاد.

وذكر المصدر أن طيران العدوان السعودي الأمريكي شن غارتين على قرية الهجر لإسناد مرتزقته أثناء الهجوم على مواقعهم في عسيلان.

سبأ
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