محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل بدء دورة في مجال إعداد متطوعات التثقيف الصحي بصنعاء صنعاء-سبأ:

بدأت بصنعاء اليوم دورة تدريبية في مجال إعداد متطوعات التثقيف الصحي، نظمها مكتب الصحة والسكان بالمحافظة.



تهدف الدورة التي تمولها في خمسة أيام منظمة اليونيسيف تأهيل وإعداد 50 متطوعة من مديرية الطيال على كيفية تعزيز التطوعي في المجتمع وتوثيق النشاط اليومي للتثقيف المجتمعي.



وفي إفتتاح الدورة أشار مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور خالد المنتصر ومدير التثقيف والإعلام الصحي الدكتور ناصر الزكري، إلى أهمية الإستفادة من مضامين الدورة وتأهيل المتطوعات بما يخدم المجتمع.



وثمنا جهود منظمة اليونيسيف في دعم القطاع الصحي بالمحافظة وتمويل الدورات التدريبية التأهيلية للكوادر الصحية.

سبأ [10/ديسمبر/2017]سبأ