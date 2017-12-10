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آخر تحديث: الأحد، 10 - ديسمبر - 2017 الساعة 06:57:39م
الرئيس الصماد يلتقي رئيس مجلس النواب ونائب رئيس المجلس
التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم رئيس مجلس النواب الأخ يحيى الراعي ونائب رئيس مجلس النواب عبدالسلام هشول.
القدس تشهد مواجهات ليلية عنيفة ضد الاحتلال ورفضا لإعلان "ترامب" .. ومواجهات واعتقالات في الخليل
شهدت معظم أحياء وبلدات مدينة القدس المحتلة في ساعات الليلة الماضية مواجهات عنيفة ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي، في إطار الاحتجاجات على اعلان الرئيس الاميركي "ترامب" المشؤوم باعتبار القدس عاصمة للكيان الإسرائيلي.
انخفاض مؤشر سوق مسقط العماني عند الإغلاق
انخفضق مؤشر سوق مسقط (30) العماني (3) نقاط وبنسبة (07ر0) في المائة اليوم الأحد، ليغلق عند مستوى (61ر5062) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (09ر5066) نقطة.
الجمعة المقبلة المنتخب الوطني يواجه نظيره العُماني استعداداً لخليجي23
يخوض المنتخب الوطني الأول لكرة القدم الجمعة القادمة مباراة ودية مع نظيره العُماني في العاصمة مسقط ضمن إستعدادات المنتخبين للمشاركة في دورة كأس الخليج "خليجي23 " التي تحتضنها الكويت خلال الفترة 22 ديسمبر الجاري حتى 5 يناير القادم.
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  محلي
بدء دورة في مجال إعداد متطوعات التثقيف الصحي بصنعاء
[10/ديسمبر/2017]
صنعاء-سبأ:
بدأت بصنعاء اليوم دورة تدريبية في مجال إعداد متطوعات التثقيف الصحي، نظمها مكتب الصحة والسكان بالمحافظة.

تهدف الدورة التي تمولها في خمسة أيام منظمة اليونيسيف تأهيل وإعداد 50 متطوعة من مديرية الطيال على كيفية تعزيز التطوعي في المجتمع وتوثيق النشاط اليومي للتثقيف المجتمعي.

وفي إفتتاح الدورة أشار مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور خالد المنتصر ومدير التثقيف والإعلام الصحي الدكتور ناصر الزكري، إلى أهمية الإستفادة من مضامين الدورة وتأهيل المتطوعات بما يخدم المجتمع.

وثمنا جهود منظمة اليونيسيف في دعم القطاع الصحي بالمحافظة وتمويل الدورات التدريبية التأهيلية للكوادر الصحية.

سبأ
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