رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الجمعة المقبلة المنتخب الوطني يواجه نظيره العُماني استعداداً لخليجي23 صنعاء-سبأ:

يخوض المنتخب الوطني الأول لكرة القدم الجمعة القادمة مباراة ودية مع نظيره العُماني في العاصمة مسقط ضمن إستعدادات المنتخبين للمشاركة في دورة كأس الخليج "خليجي23 " التي تحتضنها الكويت خلال الفترة 22 ديسمبر الجاري حتى 5 يناير القادم.



وتوجه المنتخب الوطني لكرة القدم اليوم إلى العاصمة العمانية مسقط لخوض معسكر خارجي قصير في سلطنة عُمان إستعداداً لمشاركته في بطولة خليجي 23.



واضطر المنتخب الوطني للسفر إلى مسقط براً نظراً لمنع العدوان السعودي الأمريكي الرحلات الجوية من وإلى مطار صنعاء الدولي.



ووفقاً للاتحاد اليمني العام لكرة القدم فإن المنتخب الوطني الأول سيخوض معسكراً خارجياً قصيراً في مسقط على أن يعقبه معسكراً خارجي قصير في العاصمة القطرية الدوحة قبل أن يتوجه إلى الكويت للمشاركة في خليجي 23.



ويلعب المنتخب الوطني في دورة كأس الخليج المقبلة ضمن المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبه منتخبات: قطر، البحرين، والعراق، فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات كلاً من: عُمان، السعودية، الإمارات، والكويت.



وأعلن رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم أحمد اليوسف رسمياً أمس عن نقل بطولة خليجي 23 من قطر إلى الكويت بمشاركة كافة المنتخبات الثمانية بعدما كان مقرراً إقامتها في قطر قبل أن يقرر الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) الأسبوع الماضي رفع الحظر الدولي عن الكرة الكويتية.



وكانت السعودية والإمارات والبحرين قررت مقاطعة دورة كأس الخليج في نسختها الـ23 في حال إقامتها في قطر بسبب الأزمة السياسية بين هذه الدول الثلاث وقطر، إلا أنها قررت مؤخراً المشاركة في الدورة بعدما تقرر نقلها إلى الكويت.



وتضم بعثة منتخب اليمن الأول لكرة القدم التي توجهت إلى سلطنة عمان كلاً من:



أحمد الشرفي – رئيس البعثة



عبدالسلام الغرباني – مدير المنتخب



ابرهام مبراتو – مدرب المنتخب



خالد الدغيش – مساعد المدرب



محمد جعوان – مدرب الحراس



عبدالرقيب العديني – إداري



محمد الخميسي –منسق إعلامي



الدكتور مصلح سلمان – طبيب المنتخب



وائل قيراط – اخصائي العلاج الطبيعي



و22 لاعباً هم:



محمد عياش



سالم عوض



عصام الحكيمي



علاء الدين نعمان



حمادة الزبيري



عمار حمصان



أحمد الحيفي



محمد السروري



علاء الصاصي



محمد فؤاد



عماد توفيق



وحيد الخياط



مدير عبدربه



فؤاد العميسي



أحمد ضبعان



أحمد سعيد



مناف سعيد



محمد بارويس



ناطق حزام



أحمد علوس



صدام قاسم



محسن قراوي.

سبأ [10/ديسمبر/2017]سبأ