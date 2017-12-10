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آخر تحديث: الأحد، 10 - ديسمبر - 2017 الساعة 06:57:39م
الرئيس الصماد يلتقي رئيس مجلس النواب ونائب رئيس المجلس
التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم رئيس مجلس النواب الأخ يحيى الراعي ونائب رئيس مجلس النواب عبدالسلام هشول.
القدس تشهد مواجهات ليلية عنيفة ضد الاحتلال ورفضا لإعلان "ترامب" .. ومواجهات واعتقالات في الخليل
شهدت معظم أحياء وبلدات مدينة القدس المحتلة في ساعات الليلة الماضية مواجهات عنيفة ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي، في إطار الاحتجاجات على اعلان الرئيس الاميركي "ترامب" المشؤوم باعتبار القدس عاصمة للكيان الإسرائيلي.
انخفاض مؤشر سوق مسقط العماني عند الإغلاق
انخفضق مؤشر سوق مسقط (30) العماني (3) نقاط وبنسبة (07ر0) في المائة اليوم الأحد، ليغلق عند مستوى (61ر5062) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (09ر5066) نقطة.
الجمعة المقبلة المنتخب الوطني يواجه نظيره العُماني استعداداً لخليجي23
يخوض المنتخب الوطني الأول لكرة القدم الجمعة القادمة مباراة ودية مع نظيره العُماني في العاصمة مسقط ضمن إستعدادات المنتخبين للمشاركة في دورة كأس الخليج "خليجي23 " التي تحتضنها الكويت خلال الفترة 22 ديسمبر الجاري حتى 5 يناير القادم.
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  عربي ودولي
الاتحاد البرلماني الدولي: قرار ترامب بشأن القدس يقوض حل إقامة الدولتين
[10/ديسمبر/2017]
عواصم- سبأ:
أكد الاتحاد البرلماني الدولي أن القرار الذي اتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخصوص مدينة القدس يتناقض مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 كما سيكون له عواقب على عملية السلام في الشرق الأوسط.

وأعرب الاتحاد (ردا على رسالة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون لرئيسة الاتحاد جابريلا كويفاس بارون) حول قرار الرئيس الأمريكي عن أسفه للقرار الذي اتخذته الإدارة الأمريكية بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.

وأوضح المجلس الوطني الفلسطيني, في بيان أصدره اليوم الأحد أن الاتحاد البرلماني الدولي أشار إلى أن القرار يقوض الوضع القانوني والسياسي لتسوية سلمية بين إسرائيل وفلسطين, وأية آمال في إقامة حل الدولتين.

وأكد الاتحاد البرلماني الدولي أنه سيواصل متابعة جهوده الرامية إلى تعزيز الحوار والسلام بين الطرفين (إسرائيل وفلسطين), وفي منطقة الشرق الأوسط.

سبأ
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