عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الاتحاد البرلماني الدولي: قرار ترامب بشأن القدس يقوض حل إقامة الدولتين عواصم- سبأ:

أكد الاتحاد البرلماني الدولي أن القرار الذي اتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخصوص مدينة القدس يتناقض مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 كما سيكون له عواقب على عملية السلام في الشرق الأوسط.



وأعرب الاتحاد (ردا على رسالة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون لرئيسة الاتحاد جابريلا كويفاس بارون) حول قرار الرئيس الأمريكي عن أسفه للقرار الذي اتخذته الإدارة الأمريكية بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.



وأوضح المجلس الوطني الفلسطيني, في بيان أصدره اليوم الأحد أن الاتحاد البرلماني الدولي أشار إلى أن القرار يقوض الوضع القانوني والسياسي لتسوية سلمية بين إسرائيل وفلسطين, وأية آمال في إقامة حل الدولتين.



وأكد الاتحاد البرلماني الدولي أنه سيواصل متابعة جهوده الرامية إلى تعزيز الحوار والسلام بين الطرفين (إسرائيل وفلسطين), وفي منطقة الشرق الأوسط.

سبأ [10/ديسمبر/2017]سبأ