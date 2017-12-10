محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مسيرة حاشدة بالحديدة تندد بإعلان الولايات المتحدة القدس عاصمة لإسرائيل الحديدة -سبأ:

شهدت مدينة الحديدة اليوم مسيرة جماهيرية حاشدة نصرة للشعب الفلسطيني والقدس والمقدسات الإسلامية وإدانة للقرار الأمريكي بإعلان القدس عاصمة للكيان الصهيوني الغاصب.



وحمل المشاركون في المسيرة اللافتات المناهضة للسياسة الأمريكية في المنطقة ومشاريعها ومخططاتها التي تستهدف الأمة العربية والإسلامية ومقدساتها، مرددين هتافات الحرية والصمود في مواجهة العدوان.



وأكدت المسيرة التي شارك فيها عدد من وكلاء المحافظة ومدراء المكاتب التنفيذي ومدراء عموم المديريات والقيادات الأمنية والعسكرية والشخصيات الإجتماعية ومنظمات المجتمع المدني، أن القدس عربية إسلامية وستبقى كذلك .. مجددين تضامنهم ووقوفهم إلى جانب الشعب الفلسطيني.



وندد بيان صادر عن المسيرة بالقرار الأمريكي إعلان مدينة القدس عاصمة للكيان الصهيوني ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس .. معتبرين هذا القرار إهانة للأمة العربية والإسلامية وإنتهاكا صارخا للقوانين والأعراف الدولية.



ودعا البيان الدول العربية والإسلامية إلى قطع العلاقات مع الكيان الصهيوني ووقف كافة أشكال التطبيع والتواصل معه .



كما دعا البيان الشعوب العربية والإسلامية والشعوب الحرة إلى مقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية بإعتباره سلاح تستخدمه الشعوب لإيقاف الغطرسة الأمريكية والصهيونية.



وأكد المشاركون في المسيرة أن هذا القرار لم يكن ليتم لولا تواطؤ بعض الدول العربية وعلى رأسها النظامين السعودي والإماراتي ومواقفهما السلبية تجاه القضية الفلسطينية والقدس الشريف .



وحملوا النظام السعودي الحليف التاريخي لأمريكا وكذا حكام العرب المسئولية الكاملة عن تبعات وتداعيات هذا القرار المشئوم.

سبأ [10/ديسمبر/2017]سبأ