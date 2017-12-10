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آخر تحديث: الأحد، 10 - ديسمبر - 2017 الساعة 06:57:39م
الرئيس الصماد يلتقي رئيس مجلس النواب ونائب رئيس المجلس
التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم رئيس مجلس النواب الأخ يحيى الراعي ونائب رئيس مجلس النواب عبدالسلام هشول.
القدس تشهد مواجهات ليلية عنيفة ضد الاحتلال ورفضا لإعلان "ترامب" .. ومواجهات واعتقالات في الخليل
شهدت معظم أحياء وبلدات مدينة القدس المحتلة في ساعات الليلة الماضية مواجهات عنيفة ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي، في إطار الاحتجاجات على اعلان الرئيس الاميركي "ترامب" المشؤوم باعتبار القدس عاصمة للكيان الإسرائيلي.
انخفاض مؤشر سوق مسقط العماني عند الإغلاق
انخفضق مؤشر سوق مسقط (30) العماني (3) نقاط وبنسبة (07ر0) في المائة اليوم الأحد، ليغلق عند مستوى (61ر5062) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (09ر5066) نقطة.
الجمعة المقبلة المنتخب الوطني يواجه نظيره العُماني استعداداً لخليجي23
يخوض المنتخب الوطني الأول لكرة القدم الجمعة القادمة مباراة ودية مع نظيره العُماني في العاصمة مسقط ضمن إستعدادات المنتخبين للمشاركة في دورة كأس الخليج "خليجي23 " التي تحتضنها الكويت خلال الفترة 22 ديسمبر الجاري حتى 5 يناير القادم.
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مسيرة حاشدة بالحديدة تندد بإعلان الولايات المتحدة القدس عاصمة لإسرائيل
[10/ديسمبر/2017]
الحديدة -سبأ:
شهدت مدينة الحديدة اليوم مسيرة جماهيرية حاشدة نصرة للشعب الفلسطيني والقدس والمقدسات الإسلامية وإدانة للقرار الأمريكي بإعلان القدس عاصمة للكيان الصهيوني الغاصب.

وحمل المشاركون في المسيرة اللافتات المناهضة للسياسة الأمريكية في المنطقة ومشاريعها ومخططاتها التي تستهدف الأمة العربية والإسلامية ومقدساتها، مرددين هتافات الحرية والصمود في مواجهة العدوان.

وأكدت المسيرة التي شارك فيها عدد من وكلاء المحافظة ومدراء المكاتب التنفيذي ومدراء عموم المديريات والقيادات الأمنية والعسكرية والشخصيات الإجتماعية ومنظمات المجتمع المدني، أن القدس عربية إسلامية وستبقى كذلك .. مجددين تضامنهم ووقوفهم إلى جانب الشعب الفلسطيني.

وندد بيان صادر عن المسيرة بالقرار الأمريكي إعلان مدينة القدس عاصمة للكيان الصهيوني ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس .. معتبرين هذا القرار إهانة للأمة العربية والإسلامية وإنتهاكا صارخا للقوانين والأعراف الدولية.

ودعا البيان الدول العربية والإسلامية إلى قطع العلاقات مع الكيان الصهيوني ووقف كافة أشكال التطبيع والتواصل معه .

كما دعا البيان الشعوب العربية والإسلامية والشعوب الحرة إلى مقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية بإعتباره سلاح تستخدمه الشعوب لإيقاف الغطرسة الأمريكية والصهيونية.

وأكد المشاركون في المسيرة أن هذا القرار لم يكن ليتم لولا تواطؤ بعض الدول العربية وعلى رأسها النظامين السعودي والإماراتي ومواقفهما السلبية تجاه القضية الفلسطينية والقدس الشريف .

وحملوا النظام السعودي الحليف التاريخي لأمريكا وكذا حكام العرب المسئولية الكاملة عن تبعات وتداعيات هذا القرار المشئوم.

سبأ
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