ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأحد، 10 - ديسمبر - 2017 الساعة 06:57:39م
الرئيس الصماد يلتقي رئيس مجلس النواب ونائب رئيس المجلس
التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم رئيس مجلس النواب الأخ يحيى الراعي ونائب رئيس مجلس النواب عبدالسلام هشول.
القدس تشهد مواجهات ليلية عنيفة ضد الاحتلال ورفضا لإعلان "ترامب" .. ومواجهات واعتقالات في الخليل
شهدت معظم أحياء وبلدات مدينة القدس المحتلة في ساعات الليلة الماضية مواجهات عنيفة ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي، في إطار الاحتجاجات على اعلان الرئيس الاميركي "ترامب" المشؤوم باعتبار القدس عاصمة للكيان الإسرائيلي.
انخفاض مؤشر سوق مسقط العماني عند الإغلاق
انخفضق مؤشر سوق مسقط (30) العماني (3) نقاط وبنسبة (07ر0) في المائة اليوم الأحد، ليغلق عند مستوى (61ر5062) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (09ر5066) نقطة.
الجمعة المقبلة المنتخب الوطني يواجه نظيره العُماني استعداداً لخليجي23
يخوض المنتخب الوطني الأول لكرة القدم الجمعة القادمة مباراة ودية مع نظيره العُماني في العاصمة مسقط ضمن إستعدادات المنتخبين للمشاركة في دورة كأس الخليج "خليجي23 " التي تحتضنها الكويت خلال الفترة 22 ديسمبر الجاري حتى 5 يناير القادم.
آخر الأخبار:
مصرع عدد من مرتزقة العدوان في صد زحف لهم بنهم
بدء دورة في مجال إعداد متطوعات التثقيف الصحي بصنعاء
مصرع عدد من المرتزقة بهجوم على مواقعهم في موزع بتعز
قرار جمهوري بتعيين هلال الصوفي محافظا لحجة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
الرئيس الصماد يلتقي رئيس مجلس النواب ونائب رئيس المجلس
[10/ديسمبر/2017]
صنعاء-سبأ:
التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم رئيس مجلس النواب الأخ يحيى الراعي ونائب رئيس مجلس النواب عبدالسلام هشول.

جرى خلال اللقاء مناقشة تفعيل البرلمان تشريعياً والعمل على الإصلاحات العامة، وتفعيل دور اللجان البرلمانية الدائمة، وكذا تفعيل الرقابة البرلمانية على السلطات التنفيذية والقضائية ومساندة السلطة المحلية على مستوى كل محافظة ومديرية ودائرة والعمل على تنشيط الجبهات.

وتطرق اللقاء إلى الجوانب المتعلقة بتعزيز الاتصال والتنسيق والعمل على رفع أداء البرلمان في المرحلة القادمة والتمثيل السياسي الخارجي لكسر العزلة الدولية على اليمن لصناعة السلام وفق منظور وطني بإرادة يمنية مستقلة من الداخل وليس الخارج بالإضافة إلى الدور المناط بالبرلمان وأعضائه ومسؤولياتهم في الجانب الرسمي والشعبي.

وحث الرئيس الصماد على أهمية مشاركة أعضاء البرلمان في الأنشطة الاجتماعية والسياسية والرسمية بصورة مستمرة لمواجهة العدوان.

وعبر رئيس المجلس السياسي الأعلى عن الشكر والتقدير لأعضاء البرلمان للتنسيق المستمر في احتواء الأزمات والمشاكل في مناطق تواجدهم وإقامتهم ودوائرهم الانتخابية.

سبأ
  المزيد من (محلي)
مصرع عدد من مرتزقة العدوان في صد زحف لهم بنهم
بدء دورة في مجال إعداد متطوعات التثقيف الصحي بصنعاء
مصرع عدد من المرتزقة بهجوم على مواقعهم في موزع بتعز
قرار جمهوري بتعيين هلال الصوفي محافظا لحجة
مسيرة حاشدة بالحديدة تندد بإعلان الولايات المتحدة القدس عاصمة لإسرائيل
مناقشة آلية توفير مادة الغاز المنزلي بمحافظة صعدة
وقفة بذمار تندد بإعلان الولايات المتحدة القدس عاصمة لإسرائيل
رئيس لجنة الشئون الإجتماعية بمحلي أمانة العاصمة يزور الإعلامي عماد المحبشي
مجلس الوزراء يوجه بصرف نصف مرتب لكافة موظفي الجهاز الإداري للدولة
رئيس الوزراء يزور أمانة العاصمة ويلتقي قيادتها
العدوان السعودي على اليمن
19 شهيداً وجريحاً في استهداف طيران العدوان للأسواق والفضائية اليمنية
[10/ديسمبر/2017]
طيران العدوان يشن سبع غارات على حيس والتحيتا بالحديدة
[09/ديسمبر/2017]
طيران العدوان يشن 15 غارة على صعدة ونجران وعسير
[09/ديسمبر/2017]
طيران العدوان يشن 11 غارة على حرض وميدي
[09/ديسمبر/2017]
طيرن العدوان يستهدف بغارتين آليات لمرتزقته بمنطقة يكلا بالبيضاء
[09/ديسمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by