محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الرئيس الصماد يلتقي رئيس مجلس النواب ونائب رئيس المجلس صنعاء-سبأ:

التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم رئيس مجلس النواب الأخ يحيى الراعي ونائب رئيس مجلس النواب عبدالسلام هشول.



جرى خلال اللقاء مناقشة تفعيل البرلمان تشريعياً والعمل على الإصلاحات العامة، وتفعيل دور اللجان البرلمانية الدائمة، وكذا تفعيل الرقابة البرلمانية على السلطات التنفيذية والقضائية ومساندة السلطة المحلية على مستوى كل محافظة ومديرية ودائرة والعمل على تنشيط الجبهات.



وتطرق اللقاء إلى الجوانب المتعلقة بتعزيز الاتصال والتنسيق والعمل على رفع أداء البرلمان في المرحلة القادمة والتمثيل السياسي الخارجي لكسر العزلة الدولية على اليمن لصناعة السلام وفق منظور وطني بإرادة يمنية مستقلة من الداخل وليس الخارج بالإضافة إلى الدور المناط بالبرلمان وأعضائه ومسؤولياتهم في الجانب الرسمي والشعبي.



وحث الرئيس الصماد على أهمية مشاركة أعضاء البرلمان في الأنشطة الاجتماعية والسياسية والرسمية بصورة مستمرة لمواجهة العدوان.



وعبر رئيس المجلس السياسي الأعلى عن الشكر والتقدير لأعضاء البرلمان للتنسيق المستمر في احتواء الأزمات والمشاكل في مناطق تواجدهم وإقامتهم ودوائرهم الانتخابية.

سبأ [10/ديسمبر/2017]سبأ