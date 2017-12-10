رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الأوكراني لوماتشينكو يحتفظ بلقب منظمة الملاكمة العالمية في وزن فوق الريشة نيويورك – سبأ :

إحتفظ الملاكم الأوكراني فاسيل لوماتشينكو بلقب منظمة الملاكمة العالمية في وزن فوق الريشة بعد فوزه بالضربة القاضية الفنية على منافسه الأمريكي جويرمو ريجوندو .



وانتهت المباراة التي جمعت بين بطلين أولمبيين بصورة غير متوقعة ليلة امس عندما أبلغ ريجوندو الحكم أنه لا يرغب في الاستمرار بسبب إصابة في الرسغ واليد قبل بداية الجولة السابعة.



وكان جميع حكام المباراة الثلاثة أجمعوا على تفوق الملاكم الأوكراني حتى انسحاب منافسه من المباراة وسط خيبة أمل الجمهور لتصبح هذه رابع مباراة على التوالي للملاكم الفائز والذي ينسحب فيها منافسه قبل النهاية.



وبهذا ينجح لوماتشينكو (29 عاما)، الذي رشحته التوقعات قبل المباراة للفوز، في الدفاع عن اللقب للمرة الرابعة ويحقق انتصاره العاشر مقابل هزيمة واحدة.



أما ريجوندو (37 عاما) والذي حذره الحكم غير مرة بسبب مخالفة اللوائح فبدأ بالشكوى لمدربه من ألم في اليد اليسرى والرسغ في الجولة الثالثة.



وقال لوماتشينكو الذي فاز بذهبيتين أولمبيتين في بكين 2008 ولندن 2012 للصحفيين بعد الانتصار ”هذا ليس وزنه ومن ثم فإنه ليس بفوز كبير بالنسبة لي.. رغم أنه مقاتل جيد وصاحب مهارات عالية لكني نجحت في التعامل مع أسلوبه“.

سبأ [10/ديسمبر/2017]سبأ