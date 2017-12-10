محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة آلية توفير مادة الغاز المنزلي بمحافظة صعدة صعدة -سبأ:

ناقش لقاء بمحافظة صعدة اليوم برئاسة المحافظ محمد جابر عوض، ضم فرع شركة الغاز بالمحافظة ووكلاء بيع الغاز، آلية توفير مادة الغاز بالسعر المناسب للمحافظة والمديريات.



وفي اللقاء أكد المحافظ عوض أهمية توفير مادة الغاز وبيعها بالسعر المناسب الذي يضمن الربح ويراعي الوضع الإقتصادي للمواطنين بما يخفف من معاناتهم المعيشية التي تضاعفت جراء إستمرار العدوان والحصار.



وتم خلال اللقاء الذي حضره وكيلا المحافظة صالح عقاب ومحمد كعيبة التوقيع على محضر يلتزم فرع شركة الغاز ووكلاء البيع بتوفير الغاز المنزلي بسعر يراعي الظروف المعيشية للمواطنين وخصوصية ما تمر به المحافظة من عدوان همجي فضلا عن وعورة الخطوط والطرقات والجسور التي دمرها طيران العدوان السعودي الأمريكي خلال الفترة الماضية.

سبأ [10/ديسمبر/2017]سبأ