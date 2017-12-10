عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مصرع نحو 64 شخصاً جراء إعصار (ماريا) في بورتوريكو سان خوان- سبأ:

ارتفعت حصيلة ضحايا العواقب المرتبطة بإعصار (ماريا) في بورتوريكو إلى نحو 64 قتيلاً حتى الآن.



ونقلت شبكة (سي إن إن) التلفزيونية، عن سكرتير إدارة الأمن العام المحلية هكتور م. بيسكر قوله: "إن عدد القتلى قد يزداد لاحقا بعد إنجاز عمليات إزالة عواقب هذه الكارثة الطبيعية".



وضرب الإعصار (ماريا) بورتوريكو في 20 سبتمبر، ومنحته الدوائر المختصة الفئة الرابعة من الخطورة.



ونتيجة للكارثة، أصيبت شبكة الكهرباء، وكذلك الكثير من مرافق الخدمات العامة والبنى التحتية في الجزيرة بأضرار بالغة، وأدى ذلك إلى انقطاع كبير في الكهرباء.



ووفقا لما ذكرته وكالة (موديز أناليتيكش)، فقد تتراوح قيمة الأضرار الناجمة عن الإعصار بين 45 و95 مليار دولار.



وبورتوريكو تعني بالإسبانية (الميناء الغني) وهي إقليم من الجزر تابع للولايات المتحدة، اسمه الرسمي كومنولث بورتوريكو أو (دولة بورتوريكو الحرة المرتبطة)، وتقع في شمال شرق البحر الكاريبي، وتحدها جمهورية الدومينيكان وجزر فيرغن التابعة للولايات المتحدة وجزر فيرغن البريطانية.

سبأ [10/ديسمبر/2017]سبأ