محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وقفة بذمار تندد بإعلان الولايات المتحدة القدس عاصمة لإسرائيل ذمار-سبأ:

نظم موظفو مكتب الزراعة والري بمحافظة ذمار اليوم وقفة احتجاجية للتنديد بإعلان الرئيس الأمريكي القدس عاصمة للكيان الصهيوني.



وردد المشاركون في الوقفة شعارات ورفعوا اللافتات المعبرة عن رفضهم للقرار الأمريكي بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس لما لمدينة القدس والأقصى الشريف من مكانة في قلوب المسلمين.



واستنكروا، المواقف العربية والإسلامية المتخاذلة تجاه القرار الأمريكي الذي يتعارض مع قرارات المجتمع الدولي وينسف كل جهود السلام في المنطقة ويقود إلى حرب شاملة .. مؤكدين أن التخاذل العربي والتواطؤ الإسلامي ساهم في إتخاذ الولايات المتحدة الأمريكية لهذا القرار السافر.



ولفت المشاركون إلى أن القدس عربية إسلامية وستظل عاصمة أبدية لفلسطين مهما حاول الكيان الصهيوني وأمريكا طمس معالمها الدينية .. مؤكدين ضرورة توحيد الموقف العربي والإسلامي لدعم المقاومة الفلسطينية والتضامن مع الشعب الفلسطيني.



ودعوا شعوب الدول العربية والإسلامية ودول العالم الحر إلى إتخاذ موقف حازم والخروج في مسيرات وإنتفاضات غاضبة تعبر عن حالة السخط الشعبي القرار الأمريكي.



سبأ [10/ديسمبر/2017]سبأ