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رئيس الوزراء يزور أمانة العاصمة ويلتقي قيادتها
[10/ديسمبر/2017]
صنعا-سبأ:
قام رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور اليوم بزيارة إلى أمانة العاصمة، والتقى أمين عام المجلس المحلي بالأمانة أمين محمد جمعان ووكلاء الأمانة.

ناقش اللقاء بحضور وزراء الخارجية المهندس هشام شرف عبدالله والمالية الدكتور صالح شعبان والنقل زكريا الشامي والدولة عبيد بن ضبيع وفارس مناع وشؤون مخرجات الحوار والمصالحة الوطنية أحمد القُنع، أوضاع أمانة العاصمة وما تواجه من تحديات جراء الوضع الراهن وزيادة حجم النازحين إليها، والدور الحكومي المطلوب لإسناد جهودها الخدمية والإجتماعية والإنسانية.

وفي اللقاء استعرض أمين عام محلي الأمانة، أوضاع أمانة العاصمة في ظل إستمرار العدوان والحصار على اليمن منذ أكثر من سنتين وثمانية أشهر وأبرز التحديات التي تواجهها وأبنائها جراء الآثار التي خلفها هذا الوضع الإستثنائي على الجوانب الإقتصادية والمالية وانعكاسات ذلك على القطاعات الخدمية.

ولفت جمعان إلى الجهود المبذولة من قبل جميع الكوادر الوطنية في الأمانة في سبيل إستمرار الخدمات الأساسية والحد من آثار العدوان على الجانب الإنساني وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والمنظمات الدولية.

وقد نوه رئيس الوزراء بالمكانية الجيوسياسية والديمغرافية للعاصمة التاريخية لليمن صنعاء وما قدمته من نموذج راقي للتعايش والسكينة والأمان .

وشدد على أن إعادة تطبيع أوضاعها مسؤولية تكاملية بين كافة مؤسسات الدولة والمجتمع وقواه الخيرة ولما فيه تعزيز السكينة العامة والحفاظ على صورتها المشرقة كعاصمة لجميع اليمنيين بمختلف شرائحهم ومشاربهم السياسية والفكرية والثقافية .

وأكد الدكتور بن حبتور أن حكومة الإنقاذ لن تدخر جهدا في دعم قيادة الأمانة للإضطلاع بواجباتها تجاه الوطن والمواطنين فيها والمقيمين والنازحين إليها.

سبأ
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