المعارضة البريطانية تؤيد إبقاء العلاقات التجارية وثيقة مع الاتحاد الأوروبي بعد الخروج

لندن- سبأ:

أكد مسئول سياسة الانفصال الأوروبي بحزب العمال البريطاني المعارض كير ستارمر اليوم الأحد إن الحزب يؤيد الإبقاء على أوثق علاقات تجارية ممكنة مع الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا منه، وسيضغط على رئيسة الوزراء تيريزا ماي للتمسك بذلك.



ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية عن ستارمر، متحدثا لبرنامج أندرو مار، القول: "ما هي الفوائد من السوق الموحدة والاتحاد الجمركي؟ ليس هناك رسوم وهناك توافق في القواعد التنظيمية والمعايير، وهذا يعني بالنسبة للسلع والخدمات، إمكانية اجراء معاملات تجارية ناجحة في المستقبل.



وأضاف "نعتقد أن سبيل تحقيق ذلك هو البدء بخيارات قابلة للتطبيق، وهو البقاء في اتحاد جمركي وشكل مختلف لسوق موحدة، وهو ما يعني المشاركة الكاملة في السوق الموحدة".

[10/ديسمبر/2017]سبأ