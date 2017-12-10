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مناقشة دور المنظمات والمبادرات الشبابية بحملة النظافة بأمانة العاصمة 12/12
[10/ديسمبر/2017]
صنعاء-سبأ:
ناقش اجتماع بأمانة العاصمة اليوم برئاسة أمين عام المجلس المحلي أمين جمعان، دور ومشاركة منظمات المجتمع المدني والمبادرات الشبابية في الحملة الوطنية السادسة للنظافة يوم 12/12.

واستعرض الاجتماع الذي ضم مدير مشروع النظافة بالأمانة المهندس جمال جحيش ومدير عام المنظمات بالأمانة نبيل عبد الاله راجح وممثلي منظمات المجتمع والمبادرات الشبابية، الترتيبات لمشاركات المنظمات والمبادرات في حملة النظافة الشاملة بما يسهم في توحيد الجهود الرسمية والمجتمعية للحفاظ على نظافة شوارع وإحياء العاصمة.

وأكد أمين محلي أمانة العاصمة، أهمية تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية لاستمرار أعمال النظافة وإزالة العشوائيات والمخالفات والتشوهات في مختلف شوارع وإحياء مديريات أمانة العاصمة العشر بما يضمن الحفاظ على المظهر الجمالي للعاصمة صنعاء .. مثمناً دور ومساهمة منظمات المجتمع المدني والمبادرات الشبابية في مختلف الجوانب.

كما أكد أهمية استمرار أعمال النظافة بشوارع وإحياء أمانة العاصمة ولا تكون تقليد سنوي أو شهري .. مشيداً بجهود عمال النظافة في الحفاظ على نظافة أحياء وشوارع مديريات العاصمة ورفع المخلفات بشكل متواصل.

وأشار جمعان إلى أهمية دور المنظمات الدولية في استمرار دعم ومساندة جهود السلطة المحلية بأمانة العاصمة للاستمرار تقديم الخدمات الضرورية للمواطنين وابرزها الحفاظ على نظافة صنعاء ومظهرها الحضاري كعاصمة لليمن الموحد.

فيما أكد رئيس لجنة الشئون الاجتماعية بمحلي الأمانة حمود النقيب، أهمية مضاعفة أنشطة وبرامج منظمات المجتمع المدني والمبادرات الشبابية في مختلف الجوانب الخدمية والتنموية والخيرية خاصة في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد.. مشيراً إلى أهمية مشاركة الجميع في حملة النظافة الشاملة يوم 12/12.

بدورهم قدم ممثلو منظمات المجتمع المدني والمبادرات الشبابية، مقترحات وآلية مشاركات المنظمات والمبادرات في حملة النظافة الشاملة يوم 12/12 في مختلف مديريات أمانة العاصمة.

سبأ
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