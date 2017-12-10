ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأحد، 10 - ديسمبر - 2017 الساعة 05:29:04م
الرئيس الصماد يرأس إجتماعا لمجلس القضاء الأعلى
رأس الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم بصنعاء إجتماعا ضم رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد المتوكل وأعضاء المجلس والنائب العام القاضي ماجد الدربابي.
القدس تشهد مواجهات ليلية عنيفة ضد الاحتلال ورفضا لإعلان "ترامب" .. ومواجهات واعتقالات في الخليل
شهدت معظم أحياء وبلدات مدينة القدس المحتلة في ساعات الليلة الماضية مواجهات عنيفة ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي، في إطار الاحتجاجات على اعلان الرئيس الاميركي "ترامب" المشؤوم باعتبار القدس عاصمة للكيان الإسرائيلي.
إرتفاع أسعار الذهب الى قرابة الـ 1269 دولار للاوقية
إرتفعت أسعار الذهب اليوم الاربعاء من أدنى مستوى في شهرين في ظل تراجع الدولار بفعل المخاوف المتعلقة بالتقدم في خطة إصلاح ضريبي أمريكية.
دوري أبطال أوروبا..ريال مدريد يفلت من فخ دورتموند بانتصار مقلق
فاز ريال مدريد الإسباني على ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني بثلاثية لهدفين في المباراة التي جمعتهما مساء امس بملعب "سانتياجو برنابيو" في ختام منافسات المجموعة الثامنة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
آخر الأخبار:
مجلس الوزراء يوجه بصرف نصف مرتب لكافة موظفي الجهاز الإداري للدولة
رئيس الوزراء يزور أمانة العاصمة ويلتقي قيادتها
المعارضة البريطانية تؤيد إبقاء العلاقات التجارية وثيقة مع الاتحاد الأوروبي بعد الخروج
مصرع عدد من الجنود السعوديين والمرتزقة في إنكسار زحف لهم بنجران
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
هيئة مكافحة الفساد تدعو لأن يكون "مكافحة الفساد" عنوان المرحلة المقبلة
[10/ديسمبر/2017]
صنعاء-سبأ:
دعت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد إلى أن يكون "مكافحة الفساد" عنواناً للمرحلة المقبلة على مختلف المستويات الرسمية ومن كافة الأطر السياسية والمجتمعية.

وأكدت الهيئة في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يصادف 9 ديسمبر من كل عام، أن احتفال اليمن بهذه المناسبة، يأتي والوطن يعيش للعام الثالث على التوالي أوضاعا استثنائية بالغة التعقيد جراء العدوان وفي ظل الحصار على المنافذ البحرية والجوية والبرية ما خلق أسوء كارثة إنسانية يشهدها العالم.

وأشار البيان الذي تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إلى أن هذا العدوان يأتي في ظل صمت مطبق من قبل المجتمع الدولي ومنظماته رغم ما يمثله ذلك من انتهاك صارخ لكافة القوانين والمواثيق الدولية.

وقال البيان "لقد كان الفساد ولا يزال يمثل عائقا أمام جهود التنمية في مختلف دول العالم كونه يستنزف ثروات الشعوب ومقدراتها ويعطل القانون ويحول دون تحقيق تنمية تسهم في تحسين الوضع المعيشي في المجتمعات ويعمل على ضعضعة مشروع بناء الدولة كون الفساد من أهم العوامل الذي تحول الدول إلى دول فاشلة ويخلق بيئة حاضنة للإرهاب".

وأضاف "إن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد سعت وما تزال تسعى جاهدة لتحقيق ما أمكن في مكافحة الفساد من خلال متابعة استرداد الأموال الناتجة عن جرائم الفساد في العديد من القضايا التي تعمل عليها الهيئة بما يسهم في رفد خزينة الدولة في هذه الظروف الاقتصادية بالغة الصعوبة وما يترتب عليها من عجز الجهات الحكومية عن صرف مرتبات الموظفين منذ ما يقارب العام".

وأكد بيان هيئة مكافحة الفساد أنه لا يمكن أن يكتب لجهود الهيئة النجاح مالم تتكاتف كافة الجهات الرسمية والمجتمعية في تعزيز الجهود القائمة في مكافحة الفساد.

وقال البيان "إننا في الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد نقدر كافة الجهود التي تبذلها المؤسسات القضائية والأمنية والرقابية ومكافحة الفساد, وكذا منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية والثقافية والتوعوية في مجال مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام، متمنيين أن يكون (مكافحة الفساد) عنوان المرحلة المقبلة في مختلف المستويات الرسمية ومن كافة الأطر السياسية والمجتمعية".

وعبرت هيئة مكافحة الفساد عن أملها في أن يتم الاحتفال بهذه المناسبة العام القادم وقد تحقق لليمن الأمن والاستقرار وكل ما يصبوا إليه من رفعة وتقدم.

سبأ
  المزيد من (محلي)
مجلس الوزراء يوجه بصرف نصف مرتب لكافة موظفي الجهاز الإداري للدولة
رئيس الوزراء يزور أمانة العاصمة ويلتقي قيادتها
مصرع عدد من الجنود السعوديين والمرتزقة في إنكسار زحف لهم بنجران
مناقشة دور المنظمات والمبادرات الشبابية بحملة النظافة بأمانة العاصمة 12/12
مناقشة الوضع التنمويني بمحافظة ريمة
قيادات عسكرية تتفقد الجرحى بمستشفى الكويت والمستشفى الجمهوري
دورتان حول آليات عمل برامج الصندوق الاجتماعي للتنمية بصعدة
مناقشة المواضيع المتصلة بالشأن التنموي بمديرية ذيبين بعمران
مسيرة حاشدة بذمار للتنديد بالقرار الأمريكي إعلان القدس عاصمة لإسرائيل
وزير الخارجية يلتقي رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر
العدوان السعودي على اليمن
19 شهيداً وجريحاً في استهداف طيران العدوان للأسواق والفضائية اليمنية
[10/ديسمبر/2017]
طيران العدوان يشن سبع غارات على حيس والتحيتا بالحديدة
[09/ديسمبر/2017]
طيران العدوان يشن 15 غارة على صعدة ونجران وعسير
[09/ديسمبر/2017]
طيران العدوان يشن 11 غارة على حرض وميدي
[09/ديسمبر/2017]
طيرن العدوان يستهدف بغارتين آليات لمرتزقته بمنطقة يكلا بالبيضاء
[09/ديسمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by