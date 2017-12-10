عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل بدء تدريبات مشتركة على تعقب الصواريخ بين اليابان وأمريكا وكوريا الجنوبية غداً طوكيو- سبأ:

أعلنت قوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية اليوم الأحد أن الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية ستجري تدريبات على تعقب الصواريخ على مدى يومين تبدأ غدا الاثنين.



وقالت قوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية في بيان لها إن التدريبات ستكون سادس تدريب لتبادل المعلومات والخبرات في تعقب الصواريخ الباليستية بين الدول الثلاث.



وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت صاروخين فوق اليابان في إطار سعيها لتطوير أسلحة نووية وصواريخ باليستية.



وفي 29 نوفمبر أجرت بيونج يانج اختبارا لصاروخ باليستي عابر للقارات وقالت إنه أكثر صواريخها تطورا على الإطلاق وقادر على الوصول إلى الأراضي الأمريكية.

سبأ [10/ديسمبر/2017]سبأ