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آخر تحديث: الأحد، 10 - ديسمبر - 2017 الساعة 05:29:04م
الرئيس الصماد يرأس إجتماعا لمجلس القضاء الأعلى
رأس الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم بصنعاء إجتماعا ضم رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد المتوكل وأعضاء المجلس والنائب العام القاضي ماجد الدربابي.
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إرتفاع أسعار الذهب الى قرابة الـ 1269 دولار للاوقية
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  عربي ودولي
بدء تدريبات مشتركة على تعقب الصواريخ بين اليابان وأمريكا وكوريا الجنوبية غداً
[10/ديسمبر/2017]
طوكيو- سبأ:
أعلنت قوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية اليوم الأحد أن الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية ستجري تدريبات على تعقب الصواريخ على مدى يومين تبدأ غدا الاثنين.

وقالت قوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية في بيان لها إن التدريبات ستكون سادس تدريب لتبادل المعلومات والخبرات في تعقب الصواريخ الباليستية بين الدول الثلاث.

وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت صاروخين فوق اليابان في إطار سعيها لتطوير أسلحة نووية وصواريخ باليستية.

وفي 29 نوفمبر أجرت بيونج يانج اختبارا لصاروخ باليستي عابر للقارات وقالت إنه أكثر صواريخها تطورا على الإطلاق وقادر على الوصول إلى الأراضي الأمريكية.

سبأ
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