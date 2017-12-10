محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة الوضع التنمويني بمحافظة ريمة ريمة -سبأ:

ناقش إجتماع بمحافظة ريمة اليوم برئاسة المحافظ حسن عبدالله العمري، الوضع التمويني بالمحافظة ومستوى توفر السلع الأساسية والمشتقات النفطية ومادة الغاز المنزلي.



واستعرض الإجتماع الذي حضره مدير مكتب الصناعة والتجارة محمود أمين وأمين محلي مديرية الجبين ماجد أمين، تقرير عن تنفيذ النزول الميداني خلال الفترة الماضية للرقابة على الأسواق وضبط أسعار المواد الغذائية ومنع إحتكارها.



وأقر الإجتماع التخاطب مع شركة النفط لتوفير كميات من المشتقات النفطية ومادة الغاز المنزلي لمديريات المحافظة والتأكيد على ضرورة توفير المواد الغذائية وإستقرار أسعارها.



وفي الإجتماع أكد محافظ ريمة ضرورة ضبط أسعار المواد الغذائية والتموينية وكذا مادة الغاز المنزلي وإتخاذ الإجراءات بحق المتلاعبين .. مشددا على أنه سيتم محاسبة المتلاعبين بإحتياجات المواطنين.



وحث المحافظ العمري مسئولي الصناعة والتجارة بالمحافظة على التنسيق والمتابعة لحركة الأسواق وأسعار السلع بمختلف أصنافها.. لافتا إلى ضرورة تفعيل غرفة عمليات مكتب الصناعة والتجارة للقيام بواجبها في استقبال شكاوي وبلاغات المواطنين.



وشدد على ضرورة التنسيق بين السلطة المحلية ومكتب الصناعة ومدراء المديريات وأعضاء المجالس المحلية والقيادات المجتمعية للرقابة والإشراف على الأسواق ومتابعة الوضع التمويني وحل الإشكالات أولا بأول .

سبأ [10/ديسمبر/2017]سبأ