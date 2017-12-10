رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل دورتموند الألماني لكرة القدم يفصل مدربه بوش ويعين شتوجر بدلا منه برلين- سبأ:

استغنى نادي بروسيا دورتموند المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم عن خدمات مدربه الهولندي بيتر بوش اليوم الأحد وعين بدلا منه بيتر شتوجر الذي أقيل من تدريب كولونيا قبل أسبوع بعد فشله في تحقيق أي فوز في الدوري خلال الموسم الحالي.



وقال دورتموند في بيان له إنه تعاقد مع المدرب شتوجر والمساعدين مانفريد شميد ويورج هاينريك حتى نهاية يونيو 2018م.



وتولى بوش تدريب الفريق قبل ستة أشهر لكنه أقيل بعد يوم من إطلاق الجماهير صافرات الاستهجان بحقه بعد الهزيمة 2-1 أمام فيردر بريمن يوم أمس السبت ليفشل الفريق بذلك في تحقيق أي فوز منذ آواخر سبتمبر الماضي.



وقال الرئيس التنفيذي لدورتموند هانز يواكيم فاتسكه في مؤتمر صحفي "قررنا مساء أمس وخلال حديث مع بيتر بوش بأنه لابد لنا من الاستغناء عن خدماته وبصورة فورية.. تأثر بالقرار لكنه تعامل معه بهدوء".



فيما قال المدرب الجديد شتوجر لدى تقديمه للجمهور ووسائل الإعلام "أنا في غاية السعادة لحصولي على فرصة لتدريب هذا الفريق في هذا الاستاد".



ويحتل دورتموند المركز السابع بين فرق الدوري الألماني برصيد 22 نقطة من 15 مباراة متخلفا بفارق 13 نقطة عن بايرن ميونيخ المتصدر.

سبأ [10/ديسمبر/2017]سبأ