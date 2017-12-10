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آخر تحديث: الأحد، 10 - ديسمبر - 2017 الساعة 05:27:02م
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قيادات عسكرية تتفقد الجرحى بمستشفى الكويت والمستشفى الجمهوري
[10/ديسمبر/2017]
صنعاء - سبأ:
تفقد مدير الدائرة المالية بوزارة الدفاع العميد علي المطري ومعه مدير دائرة العمليات الحربية العميد الركن إسماعيل عواض ونائب مدير دائرة التوجيه المعنوي العميد الركن علي غالب الحرازي اليوم أحوال الجرحى من منتسبي الجيش والأمن واللجان الشعبية بمستشفى الكويت والمستشفى الجمهوري بصنعاء.

واطلع الزائرون على الخدمات الطبية المقدمة للجرحى والمصابين، وقدموا لهم مبالغ مالية وهدايا رمزية .

وأشاروا إلى أن هذه الزيارات تأتي في إطار إهتمام القيادة السياسية والعسكرية وحرصها على تفقد أحوال الجرحى والإطمئنان على صحتهم وما يتلقونه من رعاية طبية.

وأوضحوا أن الجرحى والمقاتلين المرابطين في مختلف المواقع استطاعوا برباطة جأش تحقيق الإنتصارات المتتالية ودحر قوى العدوان ومرتزقتهم في مختلف الجبهات .. لافتين إلى أن تلك الإنتصارات تعد إنتصاراً لإرادة الشعب اليمني الصامد أمام غطرسة وصلف العدوان وإستهدافه الممنهج لليمن أرضاً وإنساناً في إنتهاك للأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية.

وأكد القادة إهتمام القيادة السياسية والعسكرية بالمرابطين وتضحياتهم الجسيمة وتراهن على ثبات المقاتلين وصمودهم في مواجهة العدوان ومخططاته الإجرامية .. مشيدين بالمعنويات العالية التي لمسوها لدى الجرحى وما يتمتعون به من روح وثابة.

وعبر الزائرون عن خالص إمتنانهم لإدارة مستشفى الكويت والمستشفى الجمهوري وكافة العاملين لما يبذلونه من رعاية بالجرحى .. متمنين لهم الشفاء العاجل.

فيما عبر الجرحى عن شكرهم لهذه الزيارات. مؤكدين أنهم على أهبة الإستعداد والجاهزية للعودة إلى جبهات المواجهة والعزة والكرامة في حال تماثلهم للشفاء.

سبأ
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