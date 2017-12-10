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آخر تحديث: الأحد، 10 - ديسمبر - 2017 الساعة 05:29:04م
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دورتان حول آليات عمل برامج الصندوق الاجتماعي للتنمية بصعدة
[10/ديسمبر/2017] صعدة-سبأ:
بدأت بمحافظة صعدة اليوم دورتين تدريبيتين في مجال آليات عمل برامج الصندوق الاجتماعي للتنمية عمران - صعدة، بمشاركة 50 من خريجي كلية الهندسة وقسم المحاسبة.

تهدف الدورة التي تستمر سبعة أيام بتمويل من الصندوق الاجتماعي، تدريب وتأهيل المهندسين والمحاسبين وإكسابهم معارف للانضمام لكادر تنفيذ مشاريع الصندوق بالمحافظة خلال الفترة القادمة.

وفي التدشين أكد محافظ صعدة محمد جابر عوض على أهمية هذه الدورات لصقل خبرات الخريجين في مجالي المحاسبة والهندسة.. لافتا إلى أن المحافظة بحاجة للكوادر المؤهلة لتنفيذ المشاريع ورصد وتصفية حساباتها.

ولفت إلى أن المحافظة ستشهد مستقبلا إعمار وتنفيذ مشاريع لإعادة البنية التحتية التي دمرها العدوان السعودي الأمريكي على مدى ما يقارب الألف يوم ..مؤكدا أهمية استفادة المشاركين من الدورتين.

وثمن المحافظ عوض جهود الصندوق الاجتماعي في النهوض بالعملية التنموية .. مبديا استعداد السلطة المحلية التعاون وتذليل الصعوبات التي قد تواجه المشاريع والأنشطة بالمحافظة.

فيما أشار مدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي ناصر حربان منسق الدورتين إلى أن هذه الدورتين خطوة لتأهيل كادر هندسي ومحاسبي متخصص من أبناء المحافظة للاشتراك في تنفيذ مشاريع الصندوق الاجتماعي.

وبين أن المشاركين سيتعرفون على مشاريع النقد مقابل العمل وكذا تدريبهم على آليات ووثائق العمل في الميدان مما يجعلهم قادرين على تنفيذ المشاريع.
سبأ
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