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آخر تحديث: الأحد، 10 - ديسمبر - 2017 الساعة 05:29:04م
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مناقشة المواضيع المتصلة بالشأن التنموي بمديرية ذيبين بعمران
[10/ديسمبر/2017]
عمران -سبأ:
 
ناقش إجتماع بمحافظة عمران اليوم برئاسة المحافظ الدكتور فيصل جعمان، المواضيع المتصلة بالشأن التنموي في مديرية ذيبين.

واستعرض الإجتماع الذي ضم مدير عام مديرية ذيبين سعد بختان ومدير عام صيانة الطرق نبيل السعدي ومدير عام صندوق النظافة والتحسين سلطان القراحي ومدير مكتب الزراعة المهندس حمير الجبلي، آلية تنفيذ مشرع صيانة طريق سنوان شواية بمديرية ذيبين وتكليف لجنه للنزول الميداني خلال أسبوع لإعداد دراسة لإحتياجات المشروع .

وفي الإجتماع أشار المحافظ جعمان إلى أهمية تعاون الجميع لإعادة تأهيل هذا الطريق الذي يعد شريان أساسي لمنطقة شوابة وبني علي في إمداد المحافظة والعاصمة صنعاء بالمنتجات الزراعية.

وأكد أهمية إعادة تأهيل الطريق بالتنسيق مع صندوق صيانة الطرق والتحسين والمجلس المحلي والزراعة ومشروع الأشغال العامة.

سبأ
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