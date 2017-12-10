الرئيس الصماد يرأس إجتماعا لمجلس القضاء الأعلى [10/ديسمبر/2017] صنعاء - سبأ:

رأس الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم بصنعاء إجتماعا ضم رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد المتوكل وأعضاء المجلس والنائب العام القاضي ماجد الدربابي.



ناقش الإجتماع، آلية عمل المجلس خلال المرحلة الراهنة وفق مسارات محددة تكفل تفعيل دور القضاء وتحقيق العدالة والإنصاف للمواطنين.



واستعرض الإجتماع الجوانب المتعلقة بتعزيز الإجراءات الكفيلة بالحد من الفساد في مختلف المؤسسات والجهات الحكومية.



وأكد الإجتماع أهمية تعزيز أداء المؤسسة القضائية والمحاكم وتفعيل دورها وفق آلية تنفيذية مزمنة وسرعة البت في قضايا المحتجزين والموقوفين والعمل على حلها ومعالجتها.



وحذر الاجتماع من أي اعتداء على ممتلكات المواطنين وأن القضاء سيقوم بواجبه لردع أي معتدي.



وفي الإجتماع وجه الرئيس الصماد بتشكيل لجنة تتولى إستلام البلاغات وحلحلة القضايا أولا بأول.



وأكد دعم القيادة السياسية وإستعدادها الكامل التعاون مع المؤسسة القضائية للقيام بواجبها الوطني في تحقيق العدالة.



وحث على تعزيز مستوى الإنضباط الوظيفي في النيابات والمحاكم وإنجاز القضايا المتراكمة وسرعة حلها والفصل فيها.



وشدد رئيس المجلس السياسي الأعلى على ضرورة إضطلاع السلطة القضائية بدورها في تحقيق العدالة وحل قضايا المواطنين.



فيما هنأ رئيس مجلس القضاء الأعلى وأعضاء المجلس والنائب العام، رئيس المجلس السياسي الأعلى بوأد الفتنة وكذا الإنتصارات التي يحققها الجيش واللجان الشعبية في مختلف جبهات الشرف والبطولة.



واستعرض رئيس مجلس القضاء الأعلى تقرير حول أداء المجلس خلال الفترة الماضية ودوره في تنفيذ المهام المناطة به وحل القضايا ومعالجة الإشكاليات التي تواجه سير العمل في مختلف الجوانب.



من جانبه أشار النائب العام إلى أن النيابة في إنعقاد دائم للتعاطي مع المحاضر والبلاغات المرفوعة إليها.

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