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الرئيس الصماد يناقش مع محافظ صنعاء الأوضاع بالمحافظة واحتياجاتها
[10/ديسمبر/2017] صنعاء - سبأ:
التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم محافظ صنعاء حنين محمد قطينة.

جرى خلال اللقاء مناقشة الأوضاع بالمحافظة في ظل استمرار العدوان ومحاولاته زعزعة الأمن والاستقرار وتمزيق النسيج الاجتماعي وتماسك الجبهة الداخلية بعد فشله في مختلف جبهات العزة والشرف.

واستعرض اللقاء الصعوبات التي تواجه السلطة المحلية في المحافظة والمديريات خاصة في الجوانب الصحية والمياه والطرق وغيرها من المشاريع الخدمية التي ما يزال تحالف العدوان يستهدفها وخاصة شبكات الطرق والبنية التحتية.

وتطرق اللقاء إلى الجوانب المتصلة بتوفير الإحتياجات الضرورية لمحافظة صنعاء ومديريات الطوق والتغلب التحديات الراهنة وتقديم الخدمات للمواطنين.

وفي اللقاء أكد رئيس المجلس السياسي الأعلى أهمية تضافر جهود الجميع للتغلب على الصعوبات التي فرضها العدوان والحصار، والعمل على تعزيز دور السلطة المحلية بما يخدم المصلحة العامة.

وأشاد بمواقف أبناء ومشائخ وأعيان ووجهاء محافظة صنعاء في مختلف الظروف ودورهم في مواجهة العدوان ورفد جبهات العزة والشرف بالرجال والعتاد وقوافل الدعم. 

وشدد الرئيس الصماد على ضرورة تكامل الجهود وخاصة في ظل ما يتعرض له الوطن من مؤامرة تستهدف تمزيق وحدته وزعزعة أمنه وإستقراره وسلمه الإجتماعي .. حاثا السلطة المحلية على تلمس أوضاع المواطنين وتوفير إحتياجاتهم بحسب الإمكانيات المتاحة وبما يعزز من الصمود في مواجهة العدوان ومخططاته.

 فيما أكد محافظ صنعاء إستقرار الأوضاع في المحافظة .. لافتا إلى أهمية تضافر الجهود لتجاوز التحديات الراهنة والتغلب على الصعوبات التي فرضها العدوان والحصار.
سبأ
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