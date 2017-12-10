رئيس المجلس السياسي الأعلى يلتقي وزير الخارجية [10/ديسمبر/2017] صنعاء - سبأ:

التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم وزير الخارجية المهندس هشام شرف.



جرى خلال اللقاء استعراض المستجدات على الساحة الوطنية والدولية في ظل استمرار العدوان والحصار الجائر على اليمن.



وتطرق اللقاء إلى الجوانب المتعلقة بالسياسة الخارجية للجمهورية اليمنية والدور الذي تقوم به وزارة الخارجية في هذا الجانب والتواصل مع البعثات الديبلوماسية وكذا التواصل على المستوى الإقليمي والدولي والمنظمات الإنسانية.



وحث الرئيس الصماد، على بذل المزيد من الجهود بما يسهم في تعزيز مستوى الأداء الديبلوماسي وإيصال مظلومية الشعب اليمني إلى العالم وكشف جرائم العدوان ومخططاته.



وقال" نريد أن تكون الجبهة السياسية قوية تواكب قوة وزخم الجبهات العسكرية في مواجهة العدوان على بلادنا".

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