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الرئيس الصماد يلتقي مشائخ ووجهاء محافظة المحويت
[10/ديسمبر/2017] صنعاء - سبأ:
التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم عدد من مشائخ ووجهاء محافظة المحويت، بحضور محافظ صنعاء حنين قطينة.

جرى خلال اللقاء استعراض الأوضاع بمحافظة المحويت وإحتياجاتها من الخدمات والمشاريع خاصة في ظل الأوضاع الراهنة جراء استمرار العدوان والحصار وما خلفه ذلك من أثار كارثية على معيشة المواطنين.

وفي اللقاء تطرق الرئيس الصماد إلى ما حدث في صنعاء من فتنة تم وأدها بتعاون الجميع مع أجهزة الدولة .. وقال" الوطن لن يكون متسعاً للجميع وتسوده العدالة إلا بالرجال الأوفياء المخلصين لوطنهم وشعبهم".

وأشار رئيس المجلس السياسي الأعلى إلى أن أمن واستقرار وكرامة أي مواطن فوق كل الاعتبارات وعلى الجميع العمل على تطبيع الأوضاع ومساندة جهود السلطة المحلية للقيام بواجبها في تقديم الخدمات للمواطنين وتلبية احتياجاتهم الضرورية بحسب الإمكانيات المتاحة.

وأضاف " نريد أن تكون محافظة المحويت تلك المحافظة التي عهدناها برجالها الأشداء وبالوفاء ورفد جبهات العزة والشرف لمواجهة العدوان وإفشال مخططاته التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا".

وأشاد الرئيس الصماد بمواقف وجهود قيادة المحافظة ومشائخ ووجهاء وأبناء المحويت في مختلف المنعطفات التي مر بها الوطن.

فيما هنأ مشائخ ووجهاء محافظة المحويت، رئيس المجلس السياسي الأعلى بوأد الفتنة وإسقاط مؤامرة العدوان التي كادت أن تعصف بالوطن.

وأكدوا أن أبناء محافظة المحويت يقوفون صفا واحدا في جبهة مواجهة العدوان وكذا التصدي لكل من يحاول المساس بالأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي.

وشددوا على أن محافظة المحويت كغيرها من المحافظات حريصة على تعزيز الاصطفاف والتلاحم الوطني وتماسك الجبهة الداخلية والاستمرار في الصمود والثبات في مواجهة العدوان.

وجددوا التأكيد على مساندتهم للقيادة السياسية ووقوفهم إلى جانب الوطن وأمنه واستقراره والعمل على كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة وتفويت الفرصة على المربصين بالوطن وأمنه واستقراره.
سبأ
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