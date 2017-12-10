عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الصحة الفلسطينية: أكثر من 1250 مصابا بينهم 150 بالرصاص الحي منذ قرار ترامب القدس المحتلة/ رام الله-سبأ:



ارتفعت حصيلة الإصابات في صفوف المواطنين الفلسطينيين خلال المواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ إعلان الرئيس الأميركي ترامب القدس عاصمة للكيان الإسرائيلي، الى أكثر من 1250 اصابة، بينها 150 بالرصاص الحي.



وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية أسامة النجار في بيان اليوم الأحد، نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" ،إن "حصيلة الإصابات في صفوف المواطنين خلال المواجهات مع قوات الاحتلال منذ إعلان الرئيس الأميركي القدس عاصمة للكيان الإسرائيلي، بلغت أكثر من 1250 اصابة، بينها 150 بالرصاص الحي".

سبأ [10/ديسمبر/2017]سبأ