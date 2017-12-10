ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأحد، 10 - ديسمبر - 2017 الساعة 12:48:17م
19 شهيداً وجريحاً في استهداف طيران العدوان للأسواق والفضائية اليمنية
واصل طيران العدوان السعودي الأمريكي استهداف الأسواق والمؤسسات الإعلامية وممتلكات المواطنين ما أدى إلى استشهاد وإصابة 19 مواطناً خلال الساعات الماضية .
القدس تشهد مواجهات ليلية عنيفة ضد الاحتلال ورفضا لإعلان "ترامب" .. ومواجهات واعتقالات في الخليل
شهدت معظم أحياء وبلدات مدينة القدس المحتلة في ساعات الليلة الماضية مواجهات عنيفة ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي، في إطار الاحتجاجات على اعلان الرئيس الاميركي "ترامب" المشؤوم باعتبار القدس عاصمة للكيان الإسرائيلي.
إرتفاع أسعار الذهب الى قرابة الـ 1269 دولار للاوقية
إرتفعت أسعار الذهب اليوم الاربعاء من أدنى مستوى في شهرين في ظل تراجع الدولار بفعل المخاوف المتعلقة بالتقدم في خطة إصلاح ضريبي أمريكية.
دوري أبطال أوروبا..ريال مدريد يفلت من فخ دورتموند بانتصار مقلق
فاز ريال مدريد الإسباني على ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني بثلاثية لهدفين في المباراة التي جمعتهما مساء امس بملعب "سانتياجو برنابيو" في ختام منافسات المجموعة الثامنة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
آخر الأخبار:
ندوة بصنعاء حول حقوق الإنسان بين الشعارات والواقع
الصحة الفلسطينية: أكثر من 1250 مصابا بينهم 150 بالرصاص الحي منذ قرار ترامب
مصرع العشرات من جنود العدو والمرتزقة وتدمير 19 مدرعة وآلية عسكرية
منظمات الهيكل" تدعو الى اقتحام الأقصى والتظاهر مساء اليوم أمام باب الأسباط
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
مصرع العشرات من جنود العدو والمرتزقة وتدمير 19 مدرعة وآلية عسكرية
[10/ديسمبر/2017]
صنعاء 10 ديسمبر 2017م (سبأ:

 نفذ أبطال الجيش واللجان الشعبية عمليات نوعية خلال الساعات الماضية ، أسفرت عن مصرع وإصابة العشرات من جنود العدو السعودي ومرتزقته وتدمير 19 مدرعة وآلية عسكرية.

وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) مصرع وإصابة عدد من مرتزقة الجيش السعودي في هجوم للجيش واللجان الشعبية سبقه تمشيط مدفعي على تبة الخشباء قبالة منفذ الخضراء في نجران.

واستهدف قصف صاروخي ومدفعي غرفة عمليات وقادة الألوية للعدوان وأدواته قبالة منفذ الخضراء، كما دك قصف مدفعي تجمعات للجنود السعوديين في بوابة صلة وعدد من المواقع قبالة نجران.

وأشار المصدر إلى أن القوة المدفعية استهدفت تجمعات للجنود السعوديين في مدرسة المروة وجبل قيس وفي جمارك حرض وشمال صحراء ميدي، وتجمعات للجنود السعوديين في رقابتي الزج والهنجر بعسير.

وسيطر الجيش واللجان الشعبية على تبة الخزان ومواقع مجاورة في عملية عسكرية بمنطقة الهاملي في مديرية موزع بمحافظة تعز ، أسفرت أيضاً عن قتلى وجرحى في صفوف مرتزقة العدوان .

وأوضح المصدر أنه تم إفشال محاولة تسلل لمرتزقة العدوان في الهاملي بمديرية موزع واغتنام آلية وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم ، كما تم تدمير مدرعة تابعة للمرتزقة في جبهة الهاملي ما أدى إلى مصرع وإصابة طاقمها .

ونفذ الجيش واللجان الشعبية عمليات عسكرية واسعة في الجبهة الغربية لتعز خلفت خسائر كبيرة في عديد وعتاد مرتزقة العدوان ، كما تم تدمير خمس مدرعات و 12 آلية ، و لقي العشرات من المرتزقة مصرعهم وجرح آخرون في جبهة الساحل .

ولفت المصدر إلى تدمير مدرعة وآلية عسكرية للمرتزقة بصاروخين موجهين في الهاملي بمديرية موزع ، فيما استهدف قصف مدفعي تجمعات مرتزقة العدوان بالقرب من السجن المركزي بالضباب ، وتم قنص 11 من المرتزقة في محاور ومناطق متفرقة بجبهات تعز .

في محافظة الجوف استهدف قصف مدفعي للجيش واللجان الشعبية مرابض مدفعية وتجمعات مرتزقة العدوان في التبة البيضاء بمديرية المصلوب محققاً إصابات مباشرة ، كما استهدفت المدفعية تجمعات المرتزقة في مدرسة العرضي بمنطقة الساقية في المديرية نفسها ، وتم قنص اثنين من المرتزقة في التبة البيضاء بالساقية .

وأفاد المصدر أن أبطال الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية هجومية مباغتة على مواقع مرتزقة العدوان حول القتب الصغير في مديرية نهم وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم ولاذ البقية بالفرار .

وذكر المصدر أن القوة المدفعية استهدفت تجمعات للمرتزقة في وادي الضيق والتباب السود بمنطقة المخدرة في مديرية صرواح بمحافظة مأرب ، في حين تم قنص أحد المرتزقة بالمديرية .

كما استهدف قصف مدفعي تجمعات مرتزقة الجيش السعودي شمال صحراء ميدي .

سبأ
  المزيد من (محلي)
ندوة بصنعاء حول حقوق الإنسان بين الشعارات والواقع
19 شهيداً وجريحاً في استهداف طيران العدوان للأسواق والفضائية اليمنية
قصف مدفعي يستهدف تجمعات لمرتزقة العدوان في مأرب
طيران العدوان يشن سبع غارات على حيس والتحيتا بالحديدة
إستهداف تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم بجيزان وعسير
طيران العدوان يشن 15 غارة على صعدة ونجران وعسير
تشييع سبعة من شهداء وأد الفتنة في مديرية جهران بذمار
محافظ الجوف يتفقد أحوال جرحى الجيش واللجان الشعبية
أحزاب التحالف الوطني تبارك إنتهاء الفتنة وتؤكد موقفها الثابت في مواجهة العدوان
التربية تدين إستهداف العدوان لمدرستي الفتح الناصري بحجة والفوز بصنعاء
العدوان السعودي على اليمن
19 شهيداً وجريحاً في استهداف طيران العدوان للأسواق والفضائية اليمنية
[10/ديسمبر/2017]
طيران العدوان يشن سبع غارات على حيس والتحيتا بالحديدة
[09/ديسمبر/2017]
طيران العدوان يشن 15 غارة على صعدة ونجران وعسير
[09/ديسمبر/2017]
طيران العدوان يشن 11 غارة على حرض وميدي
[09/ديسمبر/2017]
طيرن العدوان يستهدف بغارتين آليات لمرتزقته بمنطقة يكلا بالبيضاء
[09/ديسمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by