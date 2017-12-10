محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مصرع العشرات من جنود العدو والمرتزقة وتدمير 19 مدرعة وآلية عسكرية صنعاء 10 ديسمبر 2017م (سبأ:



نفذ أبطال الجيش واللجان الشعبية عمليات نوعية خلال الساعات الماضية ، أسفرت عن مصرع وإصابة العشرات من جنود العدو السعودي ومرتزقته وتدمير 19 مدرعة وآلية عسكرية.



وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) مصرع وإصابة عدد من مرتزقة الجيش السعودي في هجوم للجيش واللجان الشعبية سبقه تمشيط مدفعي على تبة الخشباء قبالة منفذ الخضراء في نجران.



واستهدف قصف صاروخي ومدفعي غرفة عمليات وقادة الألوية للعدوان وأدواته قبالة منفذ الخضراء، كما دك قصف مدفعي تجمعات للجنود السعوديين في بوابة صلة وعدد من المواقع قبالة نجران.



وأشار المصدر إلى أن القوة المدفعية استهدفت تجمعات للجنود السعوديين في مدرسة المروة وجبل قيس وفي جمارك حرض وشمال صحراء ميدي، وتجمعات للجنود السعوديين في رقابتي الزج والهنجر بعسير.



وسيطر الجيش واللجان الشعبية على تبة الخزان ومواقع مجاورة في عملية عسكرية بمنطقة الهاملي في مديرية موزع بمحافظة تعز ، أسفرت أيضاً عن قتلى وجرحى في صفوف مرتزقة العدوان .



وأوضح المصدر أنه تم إفشال محاولة تسلل لمرتزقة العدوان في الهاملي بمديرية موزع واغتنام آلية وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم ، كما تم تدمير مدرعة تابعة للمرتزقة في جبهة الهاملي ما أدى إلى مصرع وإصابة طاقمها .



ونفذ الجيش واللجان الشعبية عمليات عسكرية واسعة في الجبهة الغربية لتعز خلفت خسائر كبيرة في عديد وعتاد مرتزقة العدوان ، كما تم تدمير خمس مدرعات و 12 آلية ، و لقي العشرات من المرتزقة مصرعهم وجرح آخرون في جبهة الساحل .



ولفت المصدر إلى تدمير مدرعة وآلية عسكرية للمرتزقة بصاروخين موجهين في الهاملي بمديرية موزع ، فيما استهدف قصف مدفعي تجمعات مرتزقة العدوان بالقرب من السجن المركزي بالضباب ، وتم قنص 11 من المرتزقة في محاور ومناطق متفرقة بجبهات تعز .



في محافظة الجوف استهدف قصف مدفعي للجيش واللجان الشعبية مرابض مدفعية وتجمعات مرتزقة العدوان في التبة البيضاء بمديرية المصلوب محققاً إصابات مباشرة ، كما استهدفت المدفعية تجمعات المرتزقة في مدرسة العرضي بمنطقة الساقية في المديرية نفسها ، وتم قنص اثنين من المرتزقة في التبة البيضاء بالساقية .



وأفاد المصدر أن أبطال الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية هجومية مباغتة على مواقع مرتزقة العدوان حول القتب الصغير في مديرية نهم وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم ولاذ البقية بالفرار .



وذكر المصدر أن القوة المدفعية استهدفت تجمعات للمرتزقة في وادي الضيق والتباب السود بمنطقة المخدرة في مديرية صرواح بمحافظة مأرب ، في حين تم قنص أحد المرتزقة بالمديرية .



كما استهدف قصف مدفعي تجمعات مرتزقة الجيش السعودي شمال صحراء ميدي .

سبأ [10/ديسمبر/2017]سبأ