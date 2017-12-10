عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل منظمات الهيكل" تدعو الى اقتحام الأقصى والتظاهر مساء اليوم أمام باب الأسباط القدس المحتلة-سبأ:



دعت ما تسمى "منظمات الهيكل" المزعوم أنصارها إلى المشاركة الواسعة في اقتحامات جماعية ومكثفة للمسجد الأقصى اليوم الأحد.



وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن هذه المنظمات المتطرفة دعت أنصارها وجمهور المستوطنين إلى المشاركة في تظاهرات بالقدس المحتلة بدءا من الساعة الثامنة من مساء اليوم أمام باب الأسباط، المؤدي إلى الحرم القدسي الشريف، وذلك للمطالبة بفتح سائر أبواب المسجد الأقصى أمام اليهود، وزيادة ساعات الدخول إليه (اقتحامه).



وذكرت الوكالة أن اقتحامات الاحتلال وقطعان مستوطنيه تتم من باب المغاربة، الذي استولت سلطات الاحتلال على مفاتيحه عقب حرب عام 1967، واحتلال مدينة القدس.

سبأ [10/ديسمبر/2017]سبأ