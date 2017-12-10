عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أمريكا ترحب بانتهاء 'احتلال' داعش لمناطق في العراق واشنطن-سبأ:





رحبت الولايات المتحدة الأمريكية بانتهاء "احتلال" تنظيم داعش "الشنيع" لمناطق واسعة في العراق بعدما أعلنت حكومة بغداد "انتهاء الحرب" على المتشددين، لكنها حذرت من أن هؤلاء لا يزالون يشكلون تهديدا.



وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر ناورت في بيان السبت إن "إعلان العراق يشير إلى انتهاء آخر فلول تنظيم الدولة الإسلامية التي أعلنها داعش في العراق وإن الأشخاص المقيمين في تلك المناطق قد تحرروا من سيطرة تنظيم الدولة الوحشية".



وتابعت المتحدثة "يجب أن نكون متيقظين في التصدي لكل عقيدة متطرفة من أجل منع عودة تنظيم الدولة الإسلامية وظهور تهديدات مصدرها مجموعات إرهابية أخرى".



وأكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي السبت خلال افتتاح مؤتمر الإعلام الدولي في بغداد أن "قواتنا سيطرت بشكل كامل على الحدود السورية العراقية ومن هنا نعلن انتهاء الحرب ضد داعش".

سبأ [10/ديسمبر/2017]سبأ