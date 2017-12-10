ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأحد، 10 - ديسمبر - 2017 الساعة 11:15:59ص
19 شهيداً وجريحاً في استهداف طيران العدوان للأسواق والفضائية اليمنية
واصل طيران العدوان السعودي الأمريكي استهداف الأسواق والمؤسسات الإعلامية وممتلكات المواطنين ما أدى إلى استشهاد وإصابة 19 مواطناً خلال الساعات الماضية .
القدس تشهد مواجهات ليلية عنيفة ضد الاحتلال ورفضا لإعلان "ترامب" .. ومواجهات واعتقالات في الخليل
شهدت معظم أحياء وبلدات مدينة القدس المحتلة في ساعات الليلة الماضية مواجهات عنيفة ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي، في إطار الاحتجاجات على اعلان الرئيس الاميركي "ترامب" المشؤوم باعتبار القدس عاصمة للكيان الإسرائيلي.
إرتفاع أسعار الذهب الى قرابة الـ 1269 دولار للاوقية
إرتفعت أسعار الذهب اليوم الاربعاء من أدنى مستوى في شهرين في ظل تراجع الدولار بفعل المخاوف المتعلقة بالتقدم في خطة إصلاح ضريبي أمريكية.
دوري أبطال أوروبا..ريال مدريد يفلت من فخ دورتموند بانتصار مقلق
فاز ريال مدريد الإسباني على ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني بثلاثية لهدفين في المباراة التي جمعتهما مساء امس بملعب "سانتياجو برنابيو" في ختام منافسات المجموعة الثامنة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
آخر الأخبار:
منظمات الهيكل" تدعو الى اقتحام الأقصى والتظاهر مساء اليوم أمام باب الأسباط
الهنود يصوتون في أولى مراحل انتخابات تشريعية
أمريكا ترحب بانتهاء 'احتلال' داعش لمناطق في العراق
تكتل ميركل يرفض طرحا من الحزب الديمقراطي الاشتراكي قبل بدء محادثات الائتلاف
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
تكتل ميركل يرفض طرحا من الحزب الديمقراطي الاشتراكي قبل بدء محادثات الائتلاف
[10/ديسمبر/2017]
برلين-سبأ:

رفض كبار أعضاء التكتل المحافظ الذي تتزعمه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل السبت رؤية ”الولايات الأوروبية المتحدة“ التي طرحها الحزب الديمقراطي الاشتراكي الذي يأمل تكتل ميركل تشكيل حكومة ائتلافية معه.

وقال مارتن شولتس زعيم الحزب الديمقراطي الاشتراكي يوم الخميس إن حزبه لن يحصل على الدعم إلا بطرح رؤية واضحة لأوروبا ودعا إلى إقامة الولايات الأوروبية المتحدة بحلول عام 2025. وكان الحزب الديمقراطي الاشتراكي قد حقق أسوأ نتائج له خلال فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية في سبتمبر.

وخسر التيار المحافظ بزعامة ميركل ناخبين لصالح اليمين المتطرف بسبب سياسته الليبرالية الخاصة بالهجرة وهو يريد أن يوافق الحزب الديمقراطي الاشتراكي على إقامة تحالف معه بعد انهيار محادثات تشكيل حكومة ائتلافية مع حزبين أصغر.

ومن المقرر بدء المباحثات الخاصة بالإبقاء على الائتلاف بين المحافظين والحزب الديمقراطي الاشتراكي الذي يحكم ألمانيا منذ عام 2013 يوم الأربعاء ولكن من المتوقع على ما يبدو حدوث صدام بين الحزبين بشأن قضية أوروبا التي من المرجح أن تلعب دورا رئيسيا في المحادثات.

وقال السياسي المحافظ البارز فولكر كودر إن اقتراح شولتس الخاص بأوروبا يشكل ”خطرا على الاتحاد الأوروبي وعلى موافقة المواطنين على أوروبا“ وقال بيتر التمير كبير موظفي المستشارية الألمانية إن هذه الفكرة ولاسيما إطارها الزمني غير واقعية.

ووجد استطلاع أجرته مؤسسة إمنيد لحساب صحيفة بيلد أن أقل من ثلث الألمان أو 30 في المئة يؤيدون فكرة شولتس في الوقت الذي يرفضها نصف الألمان تقريبا بنسبة 48 في المئة.

وقال كودر لصحيفة تاجس شبيجل إن من الضروري تعزيز أوروبا ولكن من المهم أيضا إدراك أن الناس في الوقت الحالي يرغبون في ”المصداقية التي يرون أن بإمكانهم أن يجدوها في الدول الوطنية“.

وقال التمير إن اقتراح شولتس أدهشه وإنه سيكون من الأفضل معالجة مشكلات محددة في أوربا مثل البطالة وحماية الحدود الخارجية وتنسيق السياسة الخارجية.

وأضاف “النقاش حول ما إذا كان يجب أن تصبح أوروبا اتحادا كونفدراليا أو ولايات متحدة أمر يتعلق بالأكاديميين أو الصحفيين وليس السياسة الخارجية الألمانية...وإقامة ولايات أوروبية متحدة سيحول سيادة الدول الأعضاء إلى بروكسل ولن تكون هناك أغلبية لهذا في كثير من دول الاتحاد الأوروبي“.

وأبدت ميركل تشككها أيضا وقالت يوم الخميس إنها ستركز بدلا من ذلك على زيادة التعاون في مجال الدفاع بحلول 2025 وعلى التوظيف والابتكار.

سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
منظمات الهيكل" تدعو الى اقتحام الأقصى والتظاهر مساء اليوم أمام باب الأسباط
الهنود يصوتون في أولى مراحل انتخابات تشريعية
أمريكا ترحب بانتهاء 'احتلال' داعش لمناطق في العراق
القدس تشهد مواجهات ليلية عنيفة ضد الاحتلال ورفضا لإعلان "ترامب" .. ومواجهات واعتقالات في الخليل
الناخبون يختارون رؤساء بلدياتهم في فنزويلا
قوات الاحتلال الإسرائيلي تقمع مسيرة قبالة اسوار مدينة القدس الشريف
كوريا الشمالية تتهم الولايات المتحدة بممارسة ابتزاز نووي لتأجيج التوتر
منظمات إنسانية تحذر بورما من مقاطعة أي مخيمات جديدة للاجئي الروهينغا
الناخبون الهنود يبدأون عملية التصويت في أولى مراحل انتخابات تشريعية
إنتشال جثماني شهيدين ارتقيا جراء قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة غزة
العدوان السعودي على اليمن
19 شهيداً وجريحاً في استهداف طيران العدوان للأسواق والفضائية اليمنية
[10/ديسمبر/2017]
طيران العدوان يشن سبع غارات على حيس والتحيتا بالحديدة
[09/ديسمبر/2017]
طيران العدوان يشن 15 غارة على صعدة ونجران وعسير
[09/ديسمبر/2017]
طيران العدوان يشن 11 غارة على حرض وميدي
[09/ديسمبر/2017]
طيرن العدوان يستهدف بغارتين آليات لمرتزقته بمنطقة يكلا بالبيضاء
[09/ديسمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by