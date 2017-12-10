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الناخبون يختارون رؤساء بلدياتهم في فنزويلا
[10/ديسمبر/2017]
كراكاس-سبأ:

دعي نحو عشرين مليون فنزويلي الى انتخاب رؤساء بلدياتهم اليوم الاحد في اقتراع يبدو الرئيس نيكولاس مادورو شبه واثق من الفوز فيه ، قبل ان يخوض الانتخابات الرئاسية للفوز بولاية ثانية العام المقبل.

وتفتح مراكز الاقتراع ابوابها عند الساعة السادسة (10,00 بتوقيت غرينيتش)، على ان تعلن النتائج الاولية بين الساعة 22,00 ومنتصف ليل الاحد الاثنين (بين 02,00 و04,00 بتوقيت غرينيتش).

وقد قررت احزاب قادة المعارضة الثلاثة انريكي كابريليس وليوبولدو لوبيز وهنري رامون الوب عدم تقديم مرشحين لانتخابات اليوم الاحد، مدينين "غياب الضمانات" وخوفا من ان يتكرر سيناريو انتخابات الحكام التي جرت في اكتوبر وحقق فيها المعسكر الرئاسي فوزا كبيرا على الرغم من الاتهامات العديدة بالتزوير.

وتشكل هذه الانتخابات المحلية اختبارا للرئيس الذي انتخب في 2013 والمصمم على الترشح لولاية رئاسية ثانية في 2018.

ويتوقع معظم المحللين وقادة المعارضة تقديم موعد الانتخابات الرئاسية المقررة ديسمبر 2018، الى الفصل الاول من العام ليتمكن مادورو من الاستفادة من نجاحه في عمليتي الاقتراع السابقتين.

ومن اصل 335 مدينة في البلاد، يتولى حزب مادورو 242 والمعارضة 76 فقط. اما بقية البلديات فيترأسها مستقلون.

سبأ
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