محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل 19 شهيداً وجريحاً في استهداف طيران العدوان للأسواق والفضائية اليمنية صنعاء- سبأ:



واصل طيران العدوان السعودي الأمريكي استهداف الأسواق والمؤسسات الإعلامية وممتلكات المواطنين ما أدى إلى استشهاد وإصابة 19 مواطناً خلال الساعات الماضية .



وذكر مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن أربعة مواطنين استشهدوا وجرح خمسة آخرين من العاملين والحراسة بينهم إعلامي جراء استهداف طيران العدوان مبنى قناة اليمن الفضائية بغارتين .



وأكد المصدر استشهاد خمسة مواطنين وتدمير ثلاث سيارات في الغارات التي شنها طيران العدوان على سوق خلقة في مديرية نهم بمحافظة صنعاء ، واستهدف الطيران المديرية نفسها بـ 22 غارة أخرى .



و استشهد مواطن و جرح أربعة آخرين في غارة استهدفت سوق شاجع بمديرية زبيد محافظة الحديدة ، كما شن الطيران غارتين على منزل ومزرعة المواطن محمد حمود محب في مديرية التحيتا وخمس غارات على مديرية حيس .



وأوضح المصدر أن الطيران المعادي شن غارتين على مدينة شبام كوكبان بمحافظة المحويت ، وغارة على مديرية صرواح بمحافظة مأرب و 11 غارة على مديريتي حرض و ميدي بمحافظة حجة .



في محافظة صعدة شن طيران العدوان غارتين على منطقة الأزهور بمديرية رازح إحداها دمرت منزلا ، و شن غارتين على منطقة البقع بمديرية كتاف ومثلها على جسر وادي نملة في منطقة آل مقنع بمديرية منبه الحدودية .



وأشار المصدر إلى أن طائرة بدون طيار أمريكية شنت غارة على ما يسمى تنظيم القاعدة في القرشية بمحافظة البيضاء .



وحسب المصدر شن طيران العدوان السعودي الأمريكي سبع غارات على مواقع متفرقة في الشرفة بنجران ، و أربع غارات على مجازة في عسير .

سبأ [10/ديسمبر/2017]سبأ