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آخر تحديث: الأحد، 10 - ديسمبر - 2017 الساعة 11:15:59ص
19 شهيداً وجريحاً في استهداف طيران العدوان للأسواق والفضائية اليمنية
واصل طيران العدوان السعودي الأمريكي استهداف الأسواق والمؤسسات الإعلامية وممتلكات المواطنين ما أدى إلى استشهاد وإصابة 19 مواطناً خلال الساعات الماضية .
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  محلي
19 شهيداً وجريحاً في استهداف طيران العدوان للأسواق والفضائية اليمنية
[10/ديسمبر/2017]
صنعاء- سبأ:

 واصل طيران العدوان السعودي الأمريكي استهداف الأسواق والمؤسسات الإعلامية وممتلكات المواطنين ما أدى إلى استشهاد وإصابة 19 مواطناً خلال الساعات الماضية .

وذكر مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن أربعة مواطنين استشهدوا وجرح خمسة آخرين من العاملين والحراسة بينهم إعلامي جراء استهداف طيران العدوان مبنى قناة اليمن الفضائية بغارتين .

وأكد المصدر استشهاد خمسة مواطنين وتدمير ثلاث سيارات في الغارات التي شنها طيران العدوان على سوق خلقة في مديرية نهم بمحافظة صنعاء ، واستهدف الطيران المديرية نفسها بـ 22 غارة أخرى .

و استشهد مواطن و جرح أربعة آخرين في غارة استهدفت سوق شاجع بمديرية زبيد محافظة الحديدة ، كما شن الطيران غارتين على منزل ومزرعة المواطن محمد حمود محب في مديرية التحيتا وخمس غارات على مديرية حيس .

وأوضح المصدر أن الطيران المعادي شن غارتين على مدينة شبام كوكبان بمحافظة المحويت ، وغارة على مديرية صرواح بمحافظة مأرب و 11 غارة على مديريتي حرض و ميدي بمحافظة حجة .

في محافظة صعدة شن طيران العدوان غارتين على منطقة الأزهور بمديرية رازح إحداها دمرت منزلا ، و شن غارتين على منطقة البقع بمديرية كتاف ومثلها على جسر وادي نملة في منطقة آل مقنع بمديرية منبه الحدودية .

وأشار المصدر إلى أن طائرة بدون طيار أمريكية شنت غارة على ما يسمى تنظيم القاعدة في القرشية بمحافظة البيضاء .

وحسب المصدر شن طيران العدوان السعودي الأمريكي سبع غارات على مواقع متفرقة في الشرفة بنجران ، و أربع غارات على مجازة في عسير .

سبأ
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