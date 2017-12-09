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إستهداف تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم بجيزان وعسير
[09/ديسمبر/2017]
جيزان - سبأ :

إستهدفت القوة المدفعية للجيش واللجان الشعبية اليوم تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم في جيزان وعسير.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن قصفا قصفا مدفعيا إستهدف تجمعات للجنود السعوديين بمدرسة المروة بجيزان.

وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان إستهدفت تجمعات للجنود السعوديين في جبل قيس بجيزان، كما إستهدف قصف مدفعي تجمعات مرتزقة الجيش السعودي في جمارك حرض بجيزان وشمال صحراء ميدي.

ولفت المصدر إلى أن قصفا مدفعيا إستهدف أيضا تجمعات للجنود السعوديين في رقابتي الزج والهنجر في عسير.

سبـأ
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